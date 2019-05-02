اكتشاف نوع جديد من "متلازمة الخرف" بنفس أعراض "ألزهايمر"

القاهرة - لايف ستايل
يعاني الملايين من كبار السن من نوع من متلازمة الخرف، حيث كان يشخص بطريق الخطأ على أنه مرض ألزهايمر، بحسب ما ذكره باحثون، حيث وصف أحد الخبراء الاكتشاف بأنه أهم اكتشاف في مجال مرض الخرف، الذي يعاني منه ملايين المسنين حول العالم.
وتقول مجلة، ذا برين جورنال الطبية، إن هذا النوع الجديد من المرض، والذي أطلق عليه "ليت"، هو عبارة عن التهاب في الدماغ مرتبط بالعمر، وله نفس أعراض مرض ألزهايمر، لكنه مختلف.
وهذا قد يفسر ولو جزئياً سبب فشل علاج الخرف حتى الآن.
ما هو مرض الخرف؟
لا يعتبر الخرف مرضاً واحداً، ولكنه اسم يطلق على مجموعة من الأعراض التي تتضمن مشاكل في الذاكرة والتفكير.
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