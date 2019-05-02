تطعيم 34 مليون طفل عربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "يونيسف": تطعيم 34 مليون طفل في دول عربية منذ بداية 2019
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، أنها تمكنت بالتعاون مع الحكومات وشركائها من المنظمات غير الحكومية من تطعيم أكثر من 34 مليون طفل في مناطق النزاعات في العراق وسوريا واليمن وليبيا.
وقالت في بيان: "منذ بداية 2019 تمكنت اليونيسف ومعها الحكومات والأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية، من الوصول بحملات التطعيم إلى أكثر من 34 مليون طفل في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المناطق التي تستضيف اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل العراق والأردن وليبيا وسوريا والسودان واليمن".
وأوضحت: "من بين كل 5 أطفال في جميع أرجاء المنطقة، يعيش طفل واحد إما في منطقة نزاع أو في بلد متأثر بالنزاع"، مشيرا إلى أن "الأطفال الذين يحتاجون للقاحات خاصة في مناطق النزاع، هم الأقل حظّا من حيث الحصول عليها".
وحذرت المنظمة من أن "الأطفال الذين لا يحصلون على التطعيم أو يحصلون على القليل منه، هم عُرضة للإصابة بأمراض خطيرة، وهم عُرضة حتى للموت"، وأضافت: "حين يخسر بعض الأطفال فرصة الحصول على اللقاحات، يزداد خطر انتشار الأمراض بالنسبة للجميع".
وأوضحت أن "المنطقة تشهد التهديد بعودة الأمراض الخطيرة التي اختفت منذ فترة طويلة مثل شلل الأطفال، كنتيجة مباشرة للصراع".
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري قوله إن "اليونيسف تدعو لاتخاذ عدد من الإجراءات الفورية لإيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى كل طفل في المنطقة".
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