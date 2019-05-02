عريس هندي يُمارس لعبة القتال على هاتفه الذكي في ليلة الزفاف

ينتظر كثيرون ليلة الزواج ويعدّون الساعات من أجل أن تنقضي ويذهب الضيوف والعروسان كلّ في طريقه، غير أن صاحبنا في شريط الفيديو هذا، يعتقد بأن الزواج أو الليلة الكبيرة آخر همه ومشاكله، ويبدو أنه يفتقر إلى الرومانسية أو حتى لا يعرف معناها في ليلة العرس، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

وقرر العريس أن من الأفضل له أن يلعب لعبة القتال على هاتفه الذكي بدلا من متابعة ما يحدث أو على الأقل التواصل مع العروس الجالسة بجانبه.

وبدا العريس منهمكا للغاية باللعبة، وربما كان يخسر حيث أنه كان يضغط على مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة "فورتنايت"، بعصبية، فيما كانت عروسه تنظر إليه، ربما مستغربة من الموقف ومتسائلة عن المستقبل الذي ينتظرها.

ولم يكلف العريس نفسه حتى إلى النظر إلى أحد الضيوف الذي قدم لهما هدية الزواج، بسبب اللعبة.

وخلال مدة الفيديو، على الأقل، لم يظهر العريس أي اهتمام بما يجري حوله، بل إنه عندما قدم لهم أحد الضيوف هدية ملفوفة بورق بنفسجي مصقول، دفعها بيده بعيدا عنه، دون أن ينظر إى الضيف أو يبعد عينه عن هاتفه.

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يذكر أن أحداث العرس الهندي الغريب وقعت في أبريل الماضي في مدينة سيليغوري بمقاطعة جالبايغوري في الهند.

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