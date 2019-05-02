5 طباع للزوج وكيف تتصرفين معه في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 01:43 مساءً - حتى مع غياب حماتي من الساحة، لا تغيب الخلافات بيني وبين زوجي في رمضان، فبطني لحلقي، كما يقال، وهو يمارس عليّ فنون الغضب، ويفتعل المشاحنات المستمرة، حتى أصبحت مشاكله الرمضانية على شكل يوميات تلفزيونية.

فما هي مشاكل الأزواج، ونصائح لكل سيدة أن تتفاداها:

عصبي

إذا كان عصبياً، فهذا بسبب تعرضه إلى الجوع والحرمان، لن يعجبه أي شيء، تبدأ نوباته منذ دخوله البيت مع أكياس المونة، ومتطلبات الأكل.

كيف تتصرفين؟

خذي نفساً عميقاً، وتذكري الطفل بداخله وضغوط عمله وزحمة المواصلات، وأقنعي نفسك أنه متضايق لمكوثك داخل المطبخ والاهتمام بالمنزل والأولاد، ثم احملي مرآة، وضعيها أمام وجهه وهو غاضب، سيرى قبحاً لم يره من قبل.

النتيجة:

غير مضمونة، قد تنتهي بالسكوت أو كسر المرآة!

كثير الشكوى

من الصباح حتى المساء، وهو يردد: "ماذا أكلتم، صحن الكنافة خلص؟ وين البرتقال، رطبتوا ريقكم أنت وولادك كل واحد بحبة وين الباقي، ما في أمل يضل من طنجرة المحشي شوي لبكرى؟.

كيف تتصرفين؟

اطلبي تفاحاً مع البرتقال، وحلاوة الجبن مع الكنافة، واطبخي طنجرتين بدل الواحدة، بهذا يكون الأكل بركة، فلا داعي لداء البخل في هذا الشهر أيضاً .

النتيجة:

سيشد شعره، وينط في المطبخ، ويخرج جيبه الفارغ، ليست مشكلة اذهبي لتفطري عند حماتك.

مدمن مباريات

حتى في رمضان، يريد أن يحرمني من مشاهدة المسلسلات، مهووس الكرة هذا المشكلة أنه يتابع "المدري شو" و"البشرلونة" حتى وقت السحور.

كيف تتصرفين؟

استضيفي حماتك، التي بالتأكيد سيطابق ذوقها ذوقك، لن يكون قليل ذوق لدرجة أن يحرم أمه مسلسلاتها الرمضانية!

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النتيجة:

سيذهب ليسهر في المقهى مع أصدقائه، ليست مشكلة، لن يكررها لأن جيبه فارغ، وسيعود إلى البيت ليتابع المسلسلات مجبراً.

كثير النوم

وكأن الشهر للنوم، غريب هذا الرجل، يتأخر عن موعد عمله، ويعود باكراً لينام حتى وقت الإفطار، من دون أن يساهم في أي مساعدة، والجواب على لسانه، "جبتلك كل شي من جيبي أول الشهر".

كيف تتصرفين؟

كلما نام، حمسي الأولاد على النط والعفرتة، وعلمي أصدقاءهم أن يرنوا جرس بابكم كل 5 دقائق، ويستحسن أن تفتحي الشباك لتدخلي الذباب.

النتيجة:

سيدخل في حالة هستريا وينط على السرير، لا مشكلة هكذا سيذهب النوم من عينيه، ويصبح أكثر نشاطاً، فاقترحي عليه دخول المطبخ معك.

خارج البيت

كل يوم حجة ليفطر عند واحد من إخواته أو أمه أو رفقاته، وأنا وحدي مع الولدين والثالث اللي ببطني.

كيف تتصرفين؟

كل ما يخرج، بعد ضربة المدفع اتصلي في وقوليله، إنك عم تولدي، بيجي ركض، كلي وهو عالطريق، وأكملي الكذبة حتى لو أخذك إلى المستشفى.

النتيجة:

سيجلس إلى جانبك، ويرضى بطبيخك، لكنه لن يصدقك عندما يأتي المخاض الحقيقي.

تحذير

أنا الجارة الثرثارة، وجدت أنه من الأفضل إخباركن، أن نتائج نصائحي ليست مضمونة العواقب، فربما تنقلب الأمور عليك، لا أعرف إلى أي مدى، فإذا كنت قوية فجربي نصائحي، وإلا فلست مسؤولة عن أي مصيبة تحصل!