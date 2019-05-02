أبرز 5 معلومات عن "عايدة فهمي" رائدة الحركات العمالية في مصر

تعتبر عايدة فهمي هي أول عاملة تصبح عضو مجلس إدارة نقابة عمالية في مصر عبر التاريخ النقابي المصري، وكانت من أوائل المطالبين بالمساواة بين الرجال والنساء في الأجور، ومن هنا بدأت شهرتها النيابية كإحدي المدافعين عن حقوق المرآة العاملة.

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، نرصد أبرز 5 معلومات عن رائدة من رواد الحركات النقابية العماليه المصرية.

المولد.. والتعليم

ولدت عايدة‌ فهمي في 31 آذار / مارس 1918 في حي السيدة زينب بالقاهرة، وحصلت علی ليسانس الحقوق وماجستير في القانون بعد رحلة كفاح بدأتها 1937.

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تاريخها النقابي

وتعتبر عاية فهمي أول عاملة تصل لعضوية مجلس إدارة نقابة عمالية في مصر "مصر للبترول" 1946، وعينت سكرتير عام لنقابة "شل" بالانتخاب 1952 .

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ومن أشهر البصمات النقابية لها، أنها اقترحت إصدار مشروع قانون بتعديل القانون 1933 لتشغيل النساء وطالبت بالتأمين الصحي للنساء وتخفيض ساعات العمل.

تمثيل مصر

ومثلت عايدة فهمي مصر في أول مؤتمر للبترول والذي عقد بالجامعة العربية عام 1959، ومثلت عمال مصر في وفدها الرسمي لمؤتمر التضامن الآسيوي - الأفريقي عام 1958.

ورشحت لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة ابن الرشيد ولم يحالفها التوفيق.

وهي عضو بالصالون النسائي الأدبي، وقد كرمتها السيدة سوزان مبارك والاتحاد العام لنقابات العمال في أول احتفال بعيد المرأة المصرية 1994-1995.

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