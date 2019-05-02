تعيين أول إماراتية لمُراقبة حركة الملاحة الجوية في دبي

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية عن قيامها بتعيين أول مواطنة إماراتية في منصب مدير مناوب على مستوى إمارة دبي.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، للتطوير الكوادر الوطنية النسائية.

وأكدت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية أنَّ مروة المطروشي التحقت بالمؤسسة عام 2004 في منصب ضابط مراقبة الملاحة الجوية، وأصبحت أول إماراتية يتم اعتمادها بنجاح لتكون مديرًا مناوبًا في برج مراقبة حركة الملاحة الجوية في إمارة دبي، ويعمل المدير المناوب من داخل برج المراقبة في مطار دبي الدولي، حيث يكون مسئولًا عن تنسيق المهام اليومية لعمليات مراقبة الحركة الجوية بالإضافة إلى ضمان استمرارية عناصر السلامة وتقديم الخدمات.

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وأضافت المؤسسة "ستكون مروة مسئولة عن فريق إدارة عمليات المراقبة بالكامل والذي يتضمن خمسة مراقبين يعملون في مواقع مراقبة مختلفة داخل قسم عمليات مراقبة الملاحة الجوية ببرج المراقبة".

وقال محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "تأتي مروة المطروشي كمثال للمرأة الإماراتية الدؤوبة التي حققت رؤية الإمارات وعملت بكل جهد طامحةً للمركز الأول فى عملها لتصبح أول سيدة إماراتية تتقلد منصب مدير مناوب لبرج مراقبة الملاحة الجوية بمطار دبي الدولي، وبالرغم من اعتقاد العديد أن قطاع خدمات الملاحة الجوية يقتصر على الرجال فقط نظرًا للتحديات المتعددة مثل أوقات العمل بنظام المناوبة، تأتي مروة لتتحدى وتغير جميع هذه المعتقدات، نفتخر بتواجد مروة من ضمن فريق عمل المؤسسة ونحييها كونها رمزا رائدا يشجع المرأة الإماراتية على الالتحاق بهذه القطاعات المميزة".

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