انت الان تتابع موضوع طريقة عمل مجسم لقلب الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القلب عبارة عن عضو عضلي بحجم قبضة اليد، يقع خلف عظمة الصدر ويسارها قليلا، ويضخ القلب الدم عبر شبكة من الشرايين والأوردة تسمى نظام القلب والأوعية الدموية، وتمتد الشرايين التاجية على طول سطح القلب وتوفر الدم الغني بالأكسجين لعضلة القلب، وهناك شبكة من الأنسجة العصبية تمر عبر القلب، وتجري الإشارات المعقدة التي تحكم الانقباض والاسترخاء، وتحيط القلب هو كيس يسمى التامور .

كيفية عمل مجسم قلب

المجسمات هي جسم يشغل حيز ثلاثي الابعاد من الفضاء، ويكون له طول وعرض وارتفاع، وبالتالي يكون لدى جميع المجسمات طول وعرض وحجم ومساحة سطح، ويمكن تقسيم المجسمات إلى مجسمات منتظمة ومجسمات غير منتظمة، وهنا شرح لكيفية عمل مجسم لقلب الانسان الصحي بالفيديو :

غرف القلب

1- يستقبل الأذين الأيمن الدم من الأوردة ويضخه إلى البطين الأيمن .

2- يستقبل البطين الأيمن الدم من الأذين الأيمن ويضخه إلى الرئتين، حيث يتم تحميله بالأكسجين .

3- يستقبل الأذين الأيسر الدم المؤكسج “الدم النقي” من الرئتين ويضخه إلى البطين الأيسر .

4- يضخ البطين الأيسر (أقوى غرفة) الدم الغني بالأكسجين إلى بقية الجسم، وتؤدي تقلصات البطين الأيسر القوية إلى خلق ضغط دمنا .

وظيفة قلب الإنسان

يقوم القلب بتوزيع الدم عبر مسارين وهما الدائرة الرئوية والدائرة الجهازية، وفي الدائرة الرئوية يترك الدم غير المؤكسج البطين الأيمن للقلب عبر الشريان الرئوي ويسافر إلى الرئتين، ثم يعود كدم مؤكسج إلى الأذين الأيسر للقلب عبر الوريد الرئوي، وفي الدائرة الجهازية، يترك الدم المؤكسج الجسم عبر البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي، ومنه يدخل الشرايين والشعيرات الدموية حيث يزود أنسجة الجسم بالأكسجين، ويعود الدم غير المؤكسج عبر الأوردة إلى تجويف الوريد حيث يدخل الأذين الأيمن للقلب، وبالطبع القلب أيضا عضلة لذا فهو يحتاج إلى كمية جديدة من الأكسجين والمواد المغذية، كما قال فيليبس .

وقال “بعد خروج الدم من القلب من خلال الصمام الأبهري تجلب مجموعتان من الشرايين الدم المؤكسج لإطعام عضلة القلب”، والشريان التاجي الرئيسي الأيسر على جانب واحد من الشريان الأورطي، ويتفرع إلى الشريان الأمامي الأيسر الأيسر والشريان المحيطي الأيسر، ويتفرع الشريان التاجي الأيمن من الجانب الأيمن من الشريان الأورطي، وقال فيليبس إن انسداد أي من هذه الشرايين يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو تلف عضلة القلب، وتختلف النوبة القلبية عن السكتة القلبية وهي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب التي تحدث عادة نتيجة الاضطرابات الكهربائية في إيقاع القلب، وقال إن النوبة القلبية يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية لكن هذا الأخير يمكن أن يكون بسبب مشاكل أخرى .

خلايا القلب

يحتوي القلب على خلايا “جهاز تنظيم ضربات القلب” الكهربائية، مما يتسبب في تقلص وإنتاج نبضات القلب، وقال فيليبس “كل خلية لديها القدرة على أن تكون” قائد الفرقة “و [لجعل] الجميع يتبعون”، وقال إن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان الأذيني تحاول كل خلية أن تكون قائد الفرقة، مما يجعلهم يتغلبون متزامنين مع بعضهم البعض، ويحدث تقلص القلب السليم في خمس مراحل، وفي المرحلة الأولى (الانبساط المبكر) يتم استرخاء القلب، ثم ينقبض الأذين (انقباض الأذيني) لدفع الدم إلى البطين، وبعد ذلك تبدأ البطينات بالتقلص دون تغيير الحجم، ثم تستمر البطينات في التقلص بينما تكون فارغة، وأخيرا تتوقف البطينين عن التراجع والاسترخاء ثم تتكرر الدورة، وتمنع الصمامات التدفق الخلفي وتحافظ على تدفق الدم في اتجاه واحد عبر القلب .

أمراض القلب

مرض الشريان التاجي

على مر السنين يمكن لويحات الكوليسترول في تضييق الشرايين التي تزود القلب بالدم، والشرايين الضيقة معرضتان لخطر أكبر للانسداد الكامل من جلطة دم مفاجئة (تسمى هذه الانسداد بنوبة قلبية) .

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الذبحة الصدرية المستقرة

تسبب الشرايين التاجية الضيقة ألما في الصدر يمكن التنبؤ به أو عدم ارتياح للمجهود، وتمنع الانسداد القلب من تلقي الأكسجين الإضافي اللازم للنشاط المضني، والأعراض تتحسن عادة مع الراحة .

احتشاء عضلة القلب أو نوبة قلبية

يتم سد فجأة الشريان التاجي، ويتضور جوعا للأوكسجين ويموت جزء من عضلة القلب .

عدم انتظام ضربات القلب أو اضطراب النظم

إيقاع قلب غير طبيعي بسبب التغيرات في توصيل النبضات الكهربائية عبر القلب، وبعض عدم انتظام ضربات القلب حميدة ولكن البعض الآخر يهدد الحياة .

قصور القلب الاحتقاني

إما أن يكون القلب ضعيفا جدا أو قاسيا جدا بحيث لا يضخ الدم بشكل فعال عبر الجسم، وضيق التنفس وتورم الساق من الأعراض الشائعة .

اعتلال عضلة القلب

وهو مرض عضلة القلب الذي يتم فيه تضخيم القلب بشكل غير طبيعي أو تكثيفه وتشنجه، ونتيجة لذلك تضعف قدرة القلب على ضخ الدم.

التهاب التامور

التهاب بطانة القلب (التامور)، كالالتهابات الفيروسية، والفشل الكلوي ، وأمراض المناعة الذاتية هي الأسباب الشائعة .

الرجفان الأذيني

تسبب النبضات الكهربائية غير الطبيعية في الأذينين نبضات غير منتظمة، والرجفان الأذيني هو أحد أكثر نظم ضربات القلب شيوعا .

مرض صمام القلب

يوجد أربعة صمامات للقلب، ويمكن أن يتسبب كل منها في حدوث مشكلات، وإذا كان شديد يمكن أن يسبب مرض الصمام قصور القلب الاحتقاني .

نفخة القلب

وهو صوت غير طبيعي يسمع عند الاستماع إلى القلب بواسطة سماعة الطبيب، وبعض نفحات القلب حميدة، والبعض الآخر يشير إلى أمراض القلب الخطيرة .