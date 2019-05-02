رجيم رمضان بدون حرمان لـ 7 ايام فقط

رمضان فرصة لإنقاص الوزن وحرق الدهون، فهل تريدين استغلال تلك الفرصة لإنقاص وزنك واستعادة رشاقتكِ؟! إليكِ رجيمًا سريعًا لحرق ونسف الدهون، ولن يحرمك في الوقت نفسه من تناول مغريات الطعام على مائدة رمضان. إليكِ خطة رجيم الأسبوع الأول من رمضان

■ الإفطار:

- طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دسم.

■ بعد الصلاة:

- طبق سلاطة خضراء + شريحتان من اللحم المشوي أو الفراخ المشوية + طبق خضار سوتيه.

ويمكنك تناول شريحة من المكرونة الفرن، أو قطعتين من السمبوسك، مرتين أسبوعيًا.

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■ بين الإفطار والسحور:

- ثمرة فاكهة، ويمكن تناولها مرتين أسبوعيًا، وشريحة من الحلويات.

■ السحور:

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدي.

أو

بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي + كوب زبادي.

ويمكن تناول قطعة حلويات صغيرة مرة واحدة أسبوعيًا.