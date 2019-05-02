شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ خطوات للعناية بالبشرة قبل سن الـ٤٠ والان مع التفاصيل

تتأثر البشرة بمختلف العوامل الخارجية والداخلية، فتشهد تغيرات كثيرة، بدءا من النظام الغذائي المتبع، مرورا بالحالة الصحية العامة، وانتهاءً بأحوال الطقس من جفاف أو رطوبة، وفقا للعين الإخبارية.

ورغم أن التغيرات الأهم تحدث في طبقات البشرة العميقة خلال فترة العشرينات، كالتصبغات وانخفاض نسبة الكولاجي، فإن آثارها لا تظهر بوضوح إلا في منتصف الثلاثين وأوائل الأربعين.

واستعرض موقع Byride للموضة والجمال، نقلا عن عدد من الخبراء، مجموعة من الخطوات يجب ابتاعها قبل سن الـ40، من شأنها تأخير علامات التقدم بالسن وحماية البشرة.

1- استخدام فيتامين C

يتفق أخصائيو الجلد على أن فيتامين C من مضادات الأكسدة المهم استخدامها بداية من سن العشرينات، لكفاءتها الكبيرة في الحفاظ على مستويات الكولاجين في الجلد، ومنع تشكل البقع الداكنة.

وقالت الطبيبة لوريتا سيرالدو: "يعد فيتامين C من أفضل مضادات الأكسدة التي تعمل على توحيد لون البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، كما يتميز بقدرته على تعزيز الكولاجين".

2- تقشير البشرة مرتين أسبوعيا

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من الضروري إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل دوري، لأن تراكمها يتسبب بمظهر باهت للبشرة وخشونة في ملمسها، كما أن الخلايا الميتة قد تخزن الأصباغ الزائدة؛ ما يؤدي لتكوين بقع داكنة؛ لذا من المهم تقشير البشرة مرتين إلى 3 أسبوعيا، بهدف توحيد لون البشرة والحفاظ على مظهرها الحيوي والمشرق.

3- استخدام واقي الشمس يوميا

استخدام واقي الشمس يوميا من أهم خطوات العناية بالبشرة والحفاظ على إشراقتها ووقايتها من التجاعيد، كما أنه يحميها من الأمراض مثل سرطان الجلد، ومن الضروري وضع الواقي على جميع المناطق المكشوفة يوميا، حتى في الأيام الشتوية الباردة.

4- ترطيب البشرة

مع التقدم بالسن، تصبح البشرة أكثر جفافا وأسرع تقشرا، ومن الضروري اختيار مرطب للبشرة يناسب احتياجاتها، ويحافظ على السوائل والدهون الطبيعية فيها.

5- تنظيف البشرة

غسل الوجه بمنظف خطوة مهمة قبل النوم؛ لإزالة ما علق بها من غبار وبكتيريا طوال النهار، وتجاهل هذه الخطوة يؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب، نتيجة انسداد المسام بتلك الأوساخ، ما يعني بشرة أقل إشراقا ذات مظهر غير متناسق.