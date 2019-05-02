صحة ورشاقة

إرشادات صحية مهمة للمرضِع خلال رمضان

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات صحية مهمة للمرضِع خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدّمت “الصحة” عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الأم المرضِع اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب تناول كمية من السوائل بين أذان المغرب والفجر، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكربوهيدرات في الطعام للإمداد بالطاقة مثل “الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات” .

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كما أكدت على الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، والحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل “الألبان والبيض” لأنه المكون الأساسي للبن الأم.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين ، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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