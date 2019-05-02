شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات صحية مهمة للمرضِع خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدّمت “الصحة” عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الأم المرضِع اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب تناول كمية من السوائل بين أذان المغرب والفجر، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكربوهيدرات في الطعام للإمداد بالطاقة مثل “الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات” .

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كما أكدت على الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، والحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل “الألبان والبيض” لأنه المكون الأساسي للبن الأم.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين ، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.