مفاجأة.. الأرز يمنع الإصابة بالسمنة

كشفت دراسة يابانية جديدة أن تناول الأرز قد يساعد في تجنب الإصابة بالسمنة، عكس ما هو شائع من كونه سببا في زيادة الوزن.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الغذائية اليابانية أو الآسيوية التي تعتمد على الأرز بصورة كبيرة كانوا أقل إصابة بالسمنة، مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في دول تستهلك الأرز بمعدل أقل.



وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن الباحثين أوضحوا أن الأنظمة الغذائية ذات معدل الكربوهيدرات المنخفض، التي تقلل من استهلاك الأرز تحظى بشعبية كبيرة في الدول المتقدمة، فيما لا يزال تأثير الأرز على الوزن وارتباطه بالسمنة غير واضح.



في البحث الذي عُرض بالمؤتمر الأوروبي للسمنة في جلاسكو، اعتمد الباحثون على تحليل استهلاك الأرز من حيث الجرامات اليومية لكل شخص والسعرات الحرارية اليومية في 136 دولة، كما نظروا أيضًا في بيانات مؤشر كتلة الجسم (BMI).

في المملكة المتحدة على سبيل المثال، وجد القائمون على البحث أن البريطانيين يستهلكون 19 جرامًا فقط من الأرز يوميًا، وهو الأمر ذاته في دول مثل كندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

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ووجدوا أن الزيادة البسيطة في الاستهلاك اليومي من الأرز إلى 50 جرامًا للشخص يمكن أن تقلل من السمنة حول العالم بنسبة 1%، (بين من 650 مليونا إلى 643.5 مليون شخص بالغ).

وقالت توموكو إيماي، من كلية دوشيشا النسائية للفنون الليبرالية في كيوتو باليابان، التي تترأس فريق البحث، إنهم توصلوا إلى أن معدل السمنة منخفض في الدول التي تتناول الأرز كطعام ثابت، ومن ثم فإن اتباع نظام الغذاء الياباني أو الآسيوي يمكن أن يجنب السمنة.

وأضافت: "نظرًا لارتفاع معدلات السمنة حول العالم، يوصى بتناول مزيد من الأرز حتى في الدول الغربية"، موضحة أن الأرز يحتوي على دهون قليلة ومن الممكن أن تزيد الألياف والعناصر الغذائية والنباتية في الحبوب الكاملة من الشعور بالشبع والامتلاء ما يجنب الإفراط في الأكل.

بينما قال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة: "نعرف منذ قرون أن شعوب الشرق الأقصى تميل إلى كونها أكثر رشاقة عن شعوب الغرب، لأنهم يعتمدون على الأرز كغذاء ثابت".

وأضاف: "هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يفرض أنه لتجنب السمنة يمكن تناول كميات أكبر بعض الشيء من الأرز".