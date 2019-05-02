شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب السري».. خاصية جديدة للمواعدة يطلقها «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق خاصية جديدة خاصة بالمعجبين السريين، وستعزز حظوظ كل منهم في الحصول على شريك حياته.

وتقوم الخاصية، وفقاً للتقارير الصحفية، بأن يضيف المستخدم 9 أشخاص معجبًا بهم بشكل سري إلى قائمة «SECRET CRUSH»، لتظهر له منشوراتهم على حائطه دون علمهم.

ومباشرة بعد إضافة أي «معجب سري»، يقوم «فيسبوك» بإرسال تنبيه إليه، يخبره بأن أحد الأشخاص أضافه إلى لائحته، لكن دون كشف اسمه أو تفاصيله.

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وفي حال قام «المعجب السري» بإضافة الشخص نفسه إلى لائحته هو الآخر، فإن «فيسبوك» آنذاك سيكشف اسمي الطرفين ويخبرهما أنهما «تطابقا» وأنهما معجبان ببعضهما البعض، ليتيح لهما التواصل فيما بينهما.

ووفق ما ذكر موقع مجلة «وايرد» الأمريكية، فإن «فيسبوك» سيطرح هذه الخاصية، خلال الأيام المقبلة، بشكل مبدئي في أكثر من 14 دولة، أبرزها كولومبيا وكندا وتايلاند والأرجنتين، وبعض دول آسيا، مشيرًا إلى أن تعميمها سيتطلب وقتًا.

وأوضح المصدر أن ميزة «المعجب السري» ستجعل «فيسبوك» يدخل سباق التنافس مع تطبيقات المواعدة الشهيرة، مثل «تيندر».

ونقل تقرير «سكاي نيوز» أن موقع «ذا فيرج» أكد أن الخاصية ستكون متاحة للمستخدمين، الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كما أنها ستكون مجانية، ومن دون أي إعلانات، أو طلبات اشتراك.