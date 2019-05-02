أوبرا وينفري تدعم ميغان ماركل في قرارها بشأن تفاصيل ولادتها

أثار القرار الذي اتخذته دوقة ساسكس ميغان ماركل، بالإبقاء على تفاصيل ولادتها طي الكتمان، جدلًا كبيرًا بين كثيرين، فبينما عبَّر البعض عن سعادته لإقدام ميغان على فعل ما رأته مناسبًا لها، عبّر البعض الآخر عن امتعاضه من طريقتها وابتعادها عن العادات الملكية، بدعوى أنها مدينة لمحبيها بنشر صورة لها ولطفلها بعد الولادة!

وناصرت المذيعة الأميركية اللامعة أوبرا وينفري، الفريق الأول، الذي يرى أن ميغان أحسنت التصرف برغبتها في إبعاد تفاصيل حملها عن الإعلام والناس، وأثنت على قرارها من منطلق أن ولادة طفلها أمر يعنيها هي وزوجها الأمير هاري ، فقط.

وأضافت أوبرا في حديث لها ببرنامج Entertainment Tonight، "يا إلهي! أنا فخورة جدًا بقراراتها. فأن يكون بوسعك الإعلان عن أنك ترغبين بالفعل في ذلك لطفلك ولأسرتك وأن تصري على التنفيذ بطريقة مختلفة، فمتى حدث ذلك منذ ألف سنة ؟ أنا فخورة بها".

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وتابعت أوبرا "لذا أتدبر في الأمر لميغان وهاري، وأنا متأكدة أنه قرار متبادل لكليهما، وأتصور أنه قرار رائع؛ فولادة الطفل أمر لا يخص أحدًا غيرهما في الواقع، وهذه هي الحقيقة".

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