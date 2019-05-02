اكتشاف "مخاطر خفيّة" لمشروبات بناء العضلات "تُقصّر العُمر"

كشفت دراسة علمية حديثة أعدها باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، أن تناول مشروبات البروتين "بناء العضلات" بشكل دائم تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المدى البعيد. وأوضحت الدراسة أن تناول نوع واحد من هذه المشروبات بشكل دائم يؤدي إلى زيادة الوزن والاكتئاب، وتقصير متوسط العمر المتوقع.

ووجد الباحثون أن الأحماض الأمينية الموجودة في مشروب "مخفوق البروتين"، الذي يساهم في نمو العضلات، ضارة بصحة الجسم. وفي هذه المكملات، أحماض أمينية لا تذهب مباشرة إلى العضلات، بل يتوارى الكثير منها في الدم، حيث يتفاعل هناك مع نوع آخر من الأحماض.

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وتشهد صناعة مشروبات البروتين المكملة في الولايات المتحدة انتعاشا كبيرا، ويقول اثنان بين كل 5 أميركيين إنهم يشربون البروتينات المكلمة بشكل دوري، وذلك مع رغبتهم في الحصول على جسم ممشوق القوام.

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ويجري تسويق مشروب "مخفوق البروتين" كحل سحري وسريع للحصول على الجسم الممشوق والعضلات البارزة، لذا يقبل الكثيرون عليه، في محاولة للحصول على غايتهم في وقت قصير.

ورأى الباحثون أن الإفراط في استهلاك البروتين المشروب لا يعني أنه جزء من أي نظام غذائي جيد، وقالوا إن البروتينات المكملة سواء أكانت مساحيق أم مشاريب ربما تكون خطيرة.

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