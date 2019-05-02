السبكي يكشف الأساليب الجديدة المرتبطة بعالم التجميل في مصر

يتَّجه الطب فى مصر كل يوم ناحية الأفضل من خلال التعرُّف على تقنيات وأدوات وأساليب حديثة مرتبطة بتخصصاته المختلفة, كما أن، عالم التجميل فى مصر أصبح واحد من العوالم الغير محدودة لما تتميز بقدرة على التغيير الى الأفضل , ولهذا تجد كثير من النجاحات المرتبطة بعال التجميل فى مصر لدرجة أن مصر أصبحت واحدة من أهم دول العالم فى صناعة الجمال.

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وصرح الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، بأن تفتيت الدهون بالفيزر يعتبر من أكثر الطرق فعالية لعلاج السمنة الموضعية، حيث يمكن إذابة وشفط من 6 إلى 8 لتر من الدهون من منطقة واحدة من الجسم، وهى عملية بسيطة الإجراءات وتتم بمخدر موضعى، كما يتم عمل فتحة صغيرة جدا نحو 2 ملى فى المنطقة التى نريد الشفط منها، ثم تتم إذابة الدهون بالفيزر، وشفطها من خلال هذه الفتحة الصغيرة.

وقال الدكتور أحمد السبكي "إن تفتيت الدهون بالفيزر يعمل على تفتيت الخلايا الدهنية ذاتها، وبالتالى لا تعود مرة أخرى لأن الخلية نفسها التى تنتج الدهون تم تكسيرها، لافتا إلى أن الذى ميزة تقنية الفيزر عن غيرها من التقنيات أيضا أنه يعمل على شد الجلد بعد التخلص من الدهون وبالتالى حل مشكلة ترهل الجلد.

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وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن أحد الفروق الجوهرية ما بين تفتيت الدهون بالفيزر وبين العمليات التقليدية الأولى لشفط الدهون هو أن العمليات التقليدية كان يتم خلالها شفط الدهون مخلوطة بالدم والشعيرات الدموية أما فى تقنية الفيزر حيث يتم تفتيت الخلايا من خلال تسليط موجات الفوق صوتية عليها، ولا يتم التعرض للشعيرات الدموية فى الجسم ، وبالتالى لا يؤثر على نسبة الهيموجلوبين فى الدم بالنسبة للمريض.

وأكد أن عمليات شفط الدهون تعتبر من أكثر عمليات التجميل انتشارا، وتختلف أنواعها والتقنيات التى يتم استخدامها فيها، حيث شهدت تطوًرا كبيرا فى السنوات الأخيرة، ما بين الشفط والتفتيت وتكسير الدهون وغيرها من التقنيات التى تم تطويرها فى عالم التجميل لتحقيق حلم الحصول على جسم متناسق خالٍ من العيوب.

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