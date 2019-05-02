مستشفى فيصل في جدة يحدّد موعدًا لعلاج الطفلة "سلافة"

تفاعل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، مع مناشدة والد الطفلة "سلافة" التي تعاني منذ الولادة انحناءً في العمود الفقري وتحدبًا في منطقة الظهر؛ مما سبّب لها إعاقة حركية.

تلقى والدها اتصالًا هاتفيًا عقب نشر "سبق" خبرًا عن حالة طفلته الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه تم حجز موعد لها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة "عيادة الجراحة" في 14 شهر رمضان المبارك، رغم اعتذار المستشفى ذاته قبل خمسة أشهر.

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وجاء ذلك التفاعل بعد خبر نشرته "سبق" الأسبوع الماضي تحت عنوان: "سلافة مجددًا.. أوجاع فتاة الثالثة عشرة بين اعتذار المستشفيات والعلاج الغائب".. حيث قال والدها سامي القناوي: جميع المحاولات على مدى خمسة أشهر ماضية في قبول ابنته البالغة من العمر 13عامًا؛ باءت بالفشل في قبولها في المستشفيات.

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وعقب نشر "سبق" مناشدته قبل خمسة أشهر، تلقى الشاكي اتصالًا من الهيئة الطبية بجدة، وقاموا بإحالة طفلته إلى مدينة الأمير سلطان في الرياض، والتي اعتذرت عن قبول الحالة، بحجة عدم توفر العلاج، إلى جانب اعتذار مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة هو الآخر، قبل أن يتم قبول الطفلة "سلافة" اليوم ويُحدد لها موعدًا منتصف رمضان المقبل.

وتقدم والد الطفلة "سلافة" بالشكر لصحيفة "سبق" على إيصال صوته للمسؤلين والإسهام في إيجاد علاج لفلذة كبده بعد معاناة استمرت عدة أشهر دون علاج.

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