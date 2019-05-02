فيديو معلوماتى.. 5 فيتامينات عشان صحة شعرك وجماله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعر الطويل حلم كل الفتيات، ويلجئن دائما لمستحضرات التجميل التى تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تضر الشعر وتعرضه للتلف. وذكر موقع stylecraze أن هناك بعض الفيتامينات التى تساعد على نمو الشعر فى أسرع وقت.. 1- فيتامين أ يساعد على نمو الخلايا بشكل صحيح وإنتاج الزيوت الطبيعية فى الشعر. 2- فيتامين بـ12 يساعد على نمو الشعر ومنع التساقط والتلف ويساعد على إطالته. Advertisements 3- فيتامين ج يساعد على إطالة الشعر وينتج الكولاجين وهو بروتين ضرورى لنمو الشعر. 4- حمض الفوليك يؤدى لزيادة كثافة الشعر وإطالته وحمايته من التلف والتساقط. 5- الزنك يساعد فى الحفاظ على التوازن الهرمونى، وبالتالى يقلل من تساقط الشعر والشيب.

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