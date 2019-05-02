كيف تحمى عينيك من الرمد الربيعى فى 7 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرمد الربيعى واحد من الامراض المنتشرة فى فصل الربيع وهو عبارة عن حساسية تصيب ملتحمة العين، ويسبب التهاب وتورم وإحمرار ويحدث ذلك نتيجة رد فعل الجهاز المناعى للجسم عند تعرضه للأتربة وحبوب اللقاح والجراثيم، لذلك يقدم ”الخليج 365” نصائح للوقاية من الرمد الربيعى وفقا لما ذكره موقع healthline وهى نصائح للوقاية من الرمد الربيعى نصائح للوقاية من الرمد الربيعى

الرمد الربيعى 1:الحفاظ على صحة الجهاز المناعى من خلال الالتزام بالراحة والنوم لعدد ساعات كافية مع تجنب الاجهاد والتوتر فذلك يحمى الجسم ويساعد على مقاومة العدوى. 2:ارتداء نظارة شمس قبل الخروج من المنزل وذلك لتجنب الغبار والأتربة المنتشرة فى الجو. Advertisements 3:الاهتمام بغسل اليدين دائما للتأكد من عدم وجود الجراثيم والبكتيريا التى تؤثر على العين.

التهاب العين 4:تجنب ارتداء العدسات اللاصقة فى حالة وجود عدوى فى العين. 5:تجنب الجلوس على شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة حتى لا تجهد العين وتسبب الالتهاب والاحمرار. 6:من الممكن عمل تمارين لتقوية العين . 7:فى حالة الاصابة بالرمد الربيعى ، يصف الطبيب بعض القطرات التى تساعد على علاج الالتهاب والاحمرار.

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