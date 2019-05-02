هشام عبدالله يؤكد زيادة الأداء الجنسي مرهون بالتخلص من السمنة

أكد الدكتور هشام عبد الله استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة، أن السمنة المفرطة تقلل من الأداء الجنسي وتشعر الرجل بحالة من الإرهاق بشكل سريع عند بذل القليل من المجهود أثناء الجماع.

وكشف عبد الله، أن الدهون وخاصة دهون البطن والأرداف والخصر، تقلل من تدفق الدم لسائر الأعضاء التناسلية، ما يضعف القدرة على انتصاب العضو الذكري وبالتالي يحد من الأداء الجنسي نتيجة الارتخاء السريع، مشيرا إلى أن الخصيتين والعضو الذكري يحتاجا إلى ضخ دماء بشكل جيد، حتى تتمكن من أداء وظيفتها وإنتاج حيوان منوي قوي يستطيع اجتياز المسافة ليتمكن من تخصيب البويضة وهو ما تحد البدانة منه وتؤثر على القدرة الإنجابية.

ونوه الدكتور هشام عبد الله، بأن السمنة المفرطة والدهون يصعب معهم علي الرجل التنفس بشكل مريح والقدرة على بذل المجهود، كما أن زيادة الوزن يؤثر بشكل مباشر، فحجم العضو الذكري يتناقص كلما برزت البطن للأمام ما يؤثر على العلاقة الجنسية الزوجية.

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