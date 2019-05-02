شكرا لقرائتكم خبر عن 260 ألف مشترك في كوريا الجنوبية في تقنية الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية أن عدد المواطنين الذين اشتركوا في تقنية الجيل الخامس «جي 5» بلغ 260 ألف شخص مع تحرك البلاد بسرعة لتلبية طلبات المستهلكين بشكل أفضل في هذه الخدمة التي تمثل ثورة في مجال الاتصالات.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني، أن كوريا، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، أول دولة في العالم تطلق خدمات الجيل الخامس الكاملة في 3 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه يوفر نظام الاتصالات الجديد سرعات اتصال فائقة السرعة في زمن انتقال منخفض مع القدرة على توصيل العديد من الأجهزة دون تعطل الشبكة .