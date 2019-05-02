صحتك فى وصفة..بيكربونات الصوديوم والليمون لعلاج التهاب البلعوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البلعوم من المشاكل الصحية الشائعة وتتراوح أعراضه من التهاب اللوزتين والحلق إلى صعوبة البلع وحتى الحمى، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام البيكربوناتو والليمون لعلاج التهاب البلعوم، بحسب ما ذكر موقع "step to health".

والتهاب البلعوم هو التهاب في الأغشية المخاطية خلف الحلق أو البلعوم ويسبب الانزعاج والألم والجفاف وصعوبة البلع.

والبلعوم، أيضاً يعرف باسم الحلق، وهو التجويف الذي يمتد من مؤخرة الأنف والفم إلى بداية الحنجرة والمريء.



التهاب الحلق

وصفة بيكربونات الصوديوم لتخفيف أعراض التهاب البلعوم

بيكربونات الصوديوم مطهر طبيعي للحلق مع خصائص مهدئة للالتهاب والألم، حيث أنها مضاد للالتهابات فى اللوزتين والحنجرة.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم

كوب من الماء

زجاجة

الطريقة:

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أضف البيكربوناتو والماء إلى الزجاجة. رجها جيدا.قم بالغرغرة لمدة 1 دقيقة وكرر هذا الأمر.



البيكربوناتو والليمون

وصفة الليمون والعسل

الليمون والعسل أفضل مزيج طبيعي لمكافحة نزلات البرد والالتهابات، هذا العلاج هو وسيلة رائعة لتطهير وتقليل الالتهابات في أي منطقة مصابة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العسل علاجاً قويًا للقضاء على السعال الجاف والبلغم والعديد من أنواع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

المكونات

2 ليمونة

1 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

- في كوب، قم بعصر الليمون وإضافة العسل.

- قلبه جيدًا ثم تناوله كمشروب مرتين في اليوم، في الصباح بعد الاستيقاظ وقبل النوم.