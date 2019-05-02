10 أسباب مختلفة هتعرضك للولادة المبكرة ابتعدى عنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 شهور هى فترة الحمل الطبيعة التى تمر بها جميع السيدات، وفى بعض الاحيان قد تتعرض السيدة للولادة المبكرة سواء فى الشهر السابع أو الثامن وذلك لعدة أسباب مختلفة ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن عوامل الخطر للإصابة بالولادة المبكرة هى
ولادة مبكرة
1 :تعرض السيدة الحامل لولادة مبكرة من قبل، ولذلك تكن عرضة لولادة مبكرة أخرى فى المرات القادمة من الحمل.
2:الحمل فى توأم يزيد من خطر بالولادة المبكرة .
3: وجود فترة أقل من ستة أشهر بين حمل وأخر.
4: وجود مشكلات في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.
ولادة
5: بعض الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.
6: نقص الوزن أو زيادته قبل الحمل.
7: التعرض للإجهاض التلقائي أو الإجهاض المتعمد عدة مرات.
8: تدخين السجائر والمشروبات الكحولية بإفراط.
9: الأحداث الحياتية المسببة للضغط مثل موت شخص عزيز أو العنف المنزلي
10: الإصابة ببعض العدوى، تحديدا الجهاز التناسلى .
لذلك ينصح الحوامل بالحفاظ على صحتهم أثناء فترة الحمل والمتابعة الدورية مع الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات وعلى الحوامل من مرضى الضغط والسكرواتباع التعليمات والإرشادات التى يصفها الطبيب.
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