شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب مختلفة هتعرضك للولادة المبكرة ابتعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 شهور هى فترة الحمل الطبيعة التى تمر بها جميع السيدات، وفى بعض الاحيان قد تتعرض السيدة للولادة المبكرة سواء فى الشهر السابع أو الثامن وذلك لعدة أسباب مختلفة ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن عوامل الخطر للإصابة بالولادة المبكرة هى



ولادة مبكرة

1 :تعرض السيدة الحامل لولادة مبكرة من قبل، ولذلك تكن عرضة لولادة مبكرة أخرى فى المرات القادمة من الحمل.

2:الحمل فى توأم يزيد من خطر بالولادة المبكرة .

3: وجود فترة أقل من ستة أشهر بين حمل وأخر.

4: وجود مشكلات في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.



ولادة

5: بعض الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

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6: نقص الوزن أو زيادته قبل الحمل.

7: التعرض للإجهاض التلقائي أو الإجهاض المتعمد عدة مرات.

8: تدخين السجائر والمشروبات الكحولية بإفراط.

9: الأحداث الحياتية المسببة للضغط مثل موت شخص عزيز أو العنف المنزلي

10: الإصابة ببعض العدوى، تحديدا الجهاز التناسلى .

لذلك ينصح الحوامل بالحفاظ على صحتهم أثناء فترة الحمل والمتابعة الدورية مع الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات وعلى الحوامل من مرضى الضغط والسكرواتباع التعليمات والإرشادات التى يصفها الطبيب.