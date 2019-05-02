شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفيتامينات تساعدك فى زيادة حجم الثدي بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانين من صغر حجم الثدي؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي أفضل النصائح التي تساعد في زيادة حجم الثدي بشكل طبيعي، وذلك وفقا لموقع " bustbunny".

أوضح التقرير أن كبر حجم الثدي أو صغر حجمه من الأمور الوراثية التي تلعب دور كبير في هذا الأمر، فالبعض يلاحظ أن هذه العائلة تتميز بحجم الثدي الكبير والأخرى بالصغير، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الحيل الطبية والطبيعية لزيادة حجم الثدي.



فيتامينات لزيادة حجم الثدي

هناك بعض الفيتامينات التي تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الثدي، ومنها:

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-فيتامين (أ) ضروري لتغذية الجلد، ويلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة جسمك لمنع ثدييك من الترهل، ويساهم في زيادة حجم الثدي.

-فيتامين "سي"..هو المكمل الأكثر أهمية لإنتاج الكولاجين والذي يزيد من مظهر البشرة الصحية، وهذا يساعد في الحفاظ على بشرة قوية والحصول على ثدي كبير الحجم.

-فيتامين (هـ) يساعد على تخفيف أعراض الدورة الشهرية مع تنظيم التوازن بين هرمون الاستروجين والبروجسترون، وهذا يتسبب في زيادة حجم الثدي.

-فيتامين B6 يحافظ علي صحة القلب والأوعية الدموية التي تؤدي إلى التحفيز الثدي لنموه وكبر حجمه.