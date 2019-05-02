شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تناول الجنسنج أهمها زيادة ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الجنسنج أيضًا للاكتئاب والقلق والتعب العام ومتلازمة التعب المزمن (CFS)، والتصلب المتعدد، لتعزيز الجهاز المناعي، ولمكافحة الالتهابات المعينة في مرض الرئة يسمى التليف الكيسي.

وينمو الجنسنج في كوريا وشمال شرق الصين وفي أقصى شرق سيبيريا، ويستخدم الناس الجذر لصنع الدواء، ويؤخذ عن طريق الفم لتحسين التفكير والتركيز والذاكرة ومرض الزهايمر وكفاءة العمل والقدرة على التحمل البدني ومنع تلف العضلات من ممارسة الرياضة والقدرة على التحمل الرياضي.



اضرار الجينسينج

ووفقًا للموقع الطبى الامريكى “’MedicalNewsToday” يستخدم بعض الأشخاص الجنسنج لمساعدتهم على التغلب على التوتر وكمنشط عام لتحسين الحالة الصحية.

تشمل الاستخدامات الأخرى للجنسنج:

علاج فقر الدم، التهاب الشعب الهوائية المزمن، إنفلونزا الخنازير، مرض السكرى ومرض السكرى، التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة)، الحمى، صداع الكحول، مرض الانسداد الرئوي المزمن(COPD) ، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، مشاكل الخصوبة والضعف الجنسي لدى الرجال، لزيادة الإثارة الجنسية عند النساء والربو.

ويستخدم جنسنج أيضًا في اضطرابات النزيف، وفقدان الشهية، والقيء، ومشاكل في الأمعاء، وحصوات المرارة، ورائحة الفم الكريهة، والألم العضلي الليفي، ومشاكل النوم (الأرق)، وآلام الأعصاب، وآلام المفاصل، والدوخة، والصداع، وفقدان السمع، والتشنجات، واضطرابات السمع الولادة.

الجنسنج غير آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم، على المدى الطويل (أكثر من 6 أشهر)، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون له بعض الآثار الشبيهة بالهرمونات التي قد تكون ضارة مع الاستخدام لفترة طويلة.



اضرار الجينسينج

والتأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو مشكلة النوم (الأرق) وألم في الثدي، وزيادة في معدل ضربات القلب، وارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، وصداع، وفقدان الشهية، والإسهال، والحكة، والطفح الجلدي، والدوخة، وتغيرات المزاج، والنزيف المهبلي، والآثار الجانبية الأخرى.

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تشمل الآثار الجانبية غير المألوفة التي تم الإبلاغ عنها طفحًا شديدًا يسمى متلازمة ستيفنز جونسون وتلف الكبد وتفاعلات الحساسية الشديدة.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات

الحمل والرضاعة الطبيعية: غير آمن الجنسنج على الأرجح عند تناوله عن طريق الفم أثناء الحمل.

حالات النزيف: الجنسنج يبدو أنه يتداخل مع الدم.

أمراض القلب: الجنسنج يمكن أن يؤثر على إيقاع القلب وضغط الدم بشكل طفيف في اليوم الأول الذي يتم استخدامه فيه.

مرض السكري: الجنسنج قد يخفض نسبة السكر في الدم.