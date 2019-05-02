شكرا لقرائتكم خبر عن علاج قشرة الشعر بالخل وإسباب الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قشرة الشعر تعد من الأمور غير المستحبة لدى البعض، لأنها تتسبب في التعرض للإحراج نتيجة للإصابة بها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الاصابة وطرق العلاج من قشرة الشعر، وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

أشار التقرير، إلى أن الاصابة بقشرة في الشعر من الأمور التي تؤرق الشخص المصاب بها، حيث إن فروة الرأس تتعرض لظهور قشور بيضاء، ويصاحبها الرغبة الملحة في الكحة، وتختلف طرق العلاج من شخص لأخر، وأيضا يساهم بشكل كبير الشخص المصاب بها بالتخلص منها منعا للإحراج.

أضاف التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بقشرة الشعر، ومنها الإصابة بالتهاب في الجلد ويزداد هذا الأمر للأشخاص اصحاب البشرة الدهنية، فهؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بقشرة الشعر، كما أن الاصابة بجفاف الجلد من الأمور التي تزيد من الإصابة بقشرة الشعر وذلك نتيجة لتعرض الجسم لنقص في بعض الإنزيمات التي يحتاجها.

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وأوضح التقرير أن استخدام بعض الشامبوهات ومنتجات العناية بالبشرة غير الملائمة لطبيعية الجلد ونوع البشرة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذه المشكلة، وقد يصل الأمر للتعرض لإحمرار وحكة في فروة الشعر.

وهناك بعض الأمراض الجلدية التي تزيد من فرص الإصابة والتعرض بقشرة الشعر، كالتعرض للإصابة بالإكزيما الجلدية أو الصدفية، كما أن نوعية الطعام المتناول تلعب دورا كبيرا في الاصابة بقشرة الشعر فعندما لا تهتم بتناول الأطعمة الغنية ببعض العناصر المهمة كالزنك وفيتامين "ب"، والدهون المهمة لك ولجسمك فأنت تصبح أكثر عرضة للإصابة بقشرة الشعر.

علاج قشرة الشعر

يعتمد علاج قشرة الشعر علي معرفة السبب الأساسي في الإصابة بها، فاذا كانت نتيجة للإصابة بفطريات فعليك علاجها في بداية الأمر، أو في حالة أنه بسبب المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة وما شابه ذلك، فعليك تجنبها، استخدام المنتجات الخاصة بعلاج هذه المشكلة مع ضرورة الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، وغسيل الشعر بالخل الأبيض الذي أثبت كفاءته.