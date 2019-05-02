شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب اصفرار العين خلل وظيفى فى بعض أجهزة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث اصفرار العينين إذا كان لديك اليرقان، ويحدث اليرقان عندما تنقسم المكونات الحاملة للأكسجين في الدم ، والتي يطلق عليها الهيموجلوبين ، إلى البيليروبين ولا يقوم جسمك بإزالته.

ومن المفترض أن ينتقل البيليروبين من الكبد إلى القنوات الصفراوية، ومن ثم يجب أن يطلقه جسمك في البراز، فى حالة عدم حدوث أي جزء من هذه العملية ، يتراكم البيليروبين في الجلد ويؤدي إلى ظهور اللون الأصفر عليه، وهو ما قد يظهر أيضا على عينيك.

أسباب اصفرار العينين

يعكس اصفرار العينين حالة طبية مؤكدة ، ويمكن أن يحدث وفقا لتقرير موقع "healthline" بسبب خلل وظيفي في:

الكبد.

المرارة.

البنكرياس.

أجهزة متعددة بالجسم.

الحالات التي تؤثر على الكبد

يعالج الكبد وظائف مهمة عديدة للجسم ، بما في ذلك تحطيم خلايا الدم الحمراء، الحالات التي تؤثر على عمل الكبد يمكن أن تؤدي إلى اصفرار العينين تندب أو تليف الكبد قد يحدث بسبب إدمان الكحول، أو عدوى أو سرطان بالكبد، مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، وهو حالة تحدث عادة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

التهاب الكبد B و C

يمكن أن يسبب الالتهاب الكبدي A و D و E اليرقان ، ولكن هذه الأسباب أقل شيوعًا لليرقان من التهاب الكبد B و C.

Advertisements



اسباب اصفرار العين

العوامل الوراثية

يربط الأطباء بعض الحالات الوراثية مع تليف الكبد، و تشمل هذه الحالات نقص صباغ الدم ، والذي يؤدي إلى تجمع الحديد الزائد في الكبد وتؤثر على وظيفته

مشاكل بالمرارة

ينتج الكبد الصفراء التي تجمع بعد ذلك في المرارة، و المرارة هي المسئولة عن إطلاق الصفراء لمساعدة الجسم على هضم الدهون، ويتصل مرة أخرى إلى الكبد عبر القنوات الصفراوية، وقد يحدث اليرقان إذا أصبحت القنوات الصفراوية مسدودة، هذا الانسداد بسبب تكون حصوات في المرارة.



اسباب اصفرار العين1

مشاكل البنكرياس

قناة البنكرياس والقناة الصفراوية تتجمع لتصريف الأمعاء الدقيقة، إذا أصبحت قناة البنكرياس مريضة أو مسدودة ، فقد لا يتم تصريف الصفراء بشكل صحيح وبالتالى قد يحدث اليرقان، و يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس فى هذه الحالة.



اسباب اصفرار العين3

اضطرابات الدم

الانهيار غير الطبيعي لخلايا الدم الحمراء أو ضعف إفراز البيليروبين قد يسبب أيضًا اصفرار العينين، لهذا السبب يمكن أن تسبب الظروف التي تؤثر على عمر خلايا الدم الحمراء أو إنتاجها اصفرار العينين.



اصفرار الجلد

المفاهيم الخاطئة الموجودة حول أسباب اصفرار العينين

استهلاك الأطعمة الزائدة التي تحتوي على فيتامين (أ) ، أو بيتا كاروتين ، يسبب اصفرار الجلد، وتشمل هذه الأطعمة الجزر والقرع والبطيخ، ويمكن أن تؤثر هذه الأطعمة على الجلد ، لكن يجب ألا تسبب اصفرار العينين.