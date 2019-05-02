شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأناناس تقوية المناعة والحد من الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأناناس يعد من أشهي أنواع الفواكه علي الإطلاق، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة ولجسم الإنسان، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية تحافظ علي صحة الجسم بشكل كبير، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي سنتعرف على أبرز وأهم فوائده.

أشار التقرير، إلي أن فاكه الأناناس تحتوي علي العديد من الفيتامينات المهمة لجسم كفيتامين "سي" وب"، وبعض الأنزيمات ومضادات الأكسدة والألياف، وهذا ما يجعل تناوله هام لك.



الاناناس

وأوضح التقرير أن تناول الأناناس من الأشياء الهامة لك ولصحتك فتناوله يعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، وله العديد من الفوائد الأخري، ومنها:

-الأناناس من الفواكه الغنية بالعناصر الهامة لصحة المعدة والأمعاء، وهذا ما يجعل تناولك لها يقلل فرص الإصابة بعسر الهضم.

--تقوية العظام، والحد من الإصابة بأي مشاكل فيها كالكسور أو الضعف والهشاشة، وذلك لاحتواء الأناناس علي نسبة عالية من الكالسيوم.



فوائد الاناناس

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-لمن يرغب في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، عليك تناول الأناناس، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وأيضا تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترة طويلة.

-تحد من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وأبرزها مرض السكر الخطر.

-تناوله يساهم بشكل كبير في التقليل من الإصابة بمشاكل في القلب وأمراضه، ولذا إذا كنت تعاني من أي مشكلة في القلب أكثر من تناوله.

-يعد من الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، التي تعمل علي زيادة انتاج الكولاجين الهامة للبشرة، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تقلل فرص ظهور التجاعيد علي البشرة.

-يعد من الفواكه الهامة لصحة العين، حيث أن تناول الأناناس يقلل فرص الإصابة بمرض التنكس البقي.

-نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الأطعمة المميزة في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان او تكوين الاورام بشكل عام.