شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان القولون .. أهمها فقدان الوزن بدون سبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال والنساء، ويؤدي إلى وفاة ما يقرب من 50 ألف شخص سنوياً، وقد تظهر عليك أعراضاً أو علامات تحذير يجب عليك الانتباه لها، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان القولون، بحسب ما ذكر موقع "unity point".

وفي بعض الأحيان، قد لا تظهر أعراض سرطان القولون والمستقيم عليك حتى يتقدم السرطان، ونظراً لأن الأعراض يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد خلال المراحل المبكرة من المرض، فإن المنظمات الصحية حول العالم توصى بإجراء فحوصات لسرطان القولون بداية من سن الخمسين، وتشير الإحصاءات إلى أن عمليات الفحص المنتظمة يمكن أن تمنع أكثر من 60% من الوفيات الناجمة عن سرطان القولون.



اعراض سرطان القولون

اعراض سرطان القولونفقدان الوزن بدون سبب

غالبًا ما يكون فقدان الوزن المفاجئ أحد أهم أعراض عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون، ويقصد بفقدان الوزن غير المبرر هو أن تفقد أكثر من 5 كيلو جرام خلال 6 أشهر بالرغم من اتباعك لنفس النظام الغذائى، وبدون معرفة سبب خسارة الوزن.

سرطان القولون والمستقيم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر، حيث تستخدم الخلايا السرطانية الكثير من إمدادات الطاقة في الجسم، كما يستخدم الجهاز المناعي الطاقة لأنه يعمل بجد لمحاربة المرض، كما يمكن للخلايا السرطانية أن تطلق مواد في الجسم تغير طريقة تحويل الطعام إلى طاقة، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أصبح الورم في القولون كبيرًا بدرجة كافية، فقد يؤدي إلى انسداد القولون، يمكن أن يؤثر هذا الانسداد على عادات الأمعاء لدى الشخص، والتي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر.



اعراض سرطان القولون

التعب والضعف العام

كلنا نشعر بالتعب من حين لآخر، ولكن إذا لم يختفى هذا التعب والإرهاق بالرغم من الراحة وإذا كان هذا التعب بدون سبب واضح، فقد يكون هذا إشارة لسرطان القولون، كما قد يكون التعب والضعف من أعراض مرض السكري وفقر الدم وأمراض القلب.

و يمكن للخلايا السرطانية أن تسبب التعب لأنها تستهلك طاقة الجسم، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب سرطان القولون التعب بسبب فقدان الدم الداخلي من المرض.

في كثير من الحالات، ترتبط أعراض سرطان القولون الأخرى، مثل فقدان الوزن وتغيير عادات الأمعاء، بزيادة الشعور بالضعف العام.

Advertisements



اعراض سرطان القولون منها الم البطن

تشنجات وآلام البطن

كثير من الناس يعانون من آلام في البطن في مرحلة ما من حياتهم، ومثل العديد من الأعراض، يمكن أن تبدو آلام البطن بسيطة، فهى أحد الأعراض الشائعة للحالات غير السرطانية، مثل: البواسير ومتلازمة القولون العصبي، ومع ذلك، فإن ألم البطن الذي بدأ مؤخرًا وهو شديد ومنذ مدة طويلة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

ويحدث سرطان القولون في الأمعاء الغليظة، مما قد يؤثر على عادات الأمعاء، هذا التغيير في عادات الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى التشنج والانتفاخ وآلام في البطن ويمكن أن يكون مؤشرا لسرطان القولون.

الدم في البراز

هذا البراز الدموى علامة تحذير لسرطان القولون، كما قد تلاحظ أحيانًا بقعًا حمراء ساطعة، وفي أحيان أخرى قد لا تكون مرئية للعين المجردة، تعتمد شدة الأعراض على تقدم المرض وموقعه.

قد يظهر البراز أيضًا داكنًا أو أسودًا، مما يدل على وجود دم مجفف، إذا رأيت أي علامة دم في البراز، فيجب عليك استشارة الطبيب.

عادة ما يأتي النزيف من القولون أو المستقيم وهو أحد الأعراض الشائعة لسرطان القولون والمستقيم، يمكن أن تكون دماء حمراء ساطعة على ورق التواليت بعد حركة الأمعاء أو الماء الأحمر أو الوردي في المرحاض .

يجب على أي شخص يعاني من نزيف في المستقيم زيارة الطبيب على الفور. إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا ، فمن المرجح أن يوصي الطبيب بإجراء فحوصات مثل منظار القولون .

التغيير في عادات الأمعاء

يمكن أن يتطور سرطان القولون، وهو مجموعة صغيرة من الخلايا الموجودة على بطانة القولون، إلى سرطان بمرور الوقت، فالنمو البطيء للورم يؤثر غالبًا على عادات الأمعاء، والتي يمكن أن تسبب الأعراض، فإذا لاحظت تغيرًا في وتيرة حركات الأمعاء، فقد يكون ذلك علامة على سرطان القولون والمستقيم.

كما يمكن لسرطان القولون أن يعيق قدرة الأمعاء الغليظة على أداء مهامها المعتادة، مثل تخليص الجسم من النفايات وامتصاص الماء والمواد المغذية.