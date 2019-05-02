انت الان تتابع موضوع علامات تدل على ” نقص الماء في الجسم “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الماء هي الحياة وهو من المشروبات المفيدة وهي التي تساعد في إنعاش الجسم دائماً وتناولها يومياً بمقدار كبير أو من الممكن أن يتم تناولها من خلال الأعتماد على العديد من المصادر الأخرى التي تعتمد على الكثير من الفوائد المميزة، وقلة تناول الماء يتسبب في ظهور العديد من الأعراض وهي التي تدل على أن الجسم يشعر بالعطش وهي التي تؤثر كثيراً على الجسم بشكل كامل ولذا لابد من تناول المياه دائماً وهي من السوائل التي تفيد الجسم كثيراً، وهذا حيث أن الماء تفيد جميع أعضاء الجسم لذا لابد من الإكثار من تناول المياه وسوف تظهر الكثير من العلامات والأعراض على الأشخاص الذين يوجد لديهم نقص الماء كثيراً في جسمهم.

أهم علامات نقص الماء في الجسم

مشاكل الكولسترول وضغط الدم

– تحدث المشاكل الخاصة بـ الكولسترول وضغط الدم وهي من الأشياء التي تحدث بسبب قلة تناول المياه ويسبب تحفيز الجسم ليقوم بإنتاج الكثير من الكوليسترول وهذا يكون في محاولة منه للحفاظ على الرطوبة الداخلية وهذا يكون للحفاظ على جدران الرطوبة الداخلية وحماية الجدران الخاصة بالخلايا وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الكولسترول في الدم وأيضاً النقص العام في حجم الدم وهو قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم بشكل دائم ومستمر.

الصداع والدوار

– صداع ودوار والعديد من المشاكل في التركيز وقد يتسبب الجفاف المزمن من الحرمان الخاص بالدماغ وهذا يكون من خلال حاجته إلى الأكسجين وجميع المواد الغذائية وهي التي تسبب نقص كمية الدم وهي التي تصل إليه الأمر وهو الذي يؤدي إلى العديد من المشاكل والعديد من الصعوبات الخاصة بالذاكرة والتركيز، وأيضاً أن نقص الدم الذي يصل إلى الدماغ يؤدي إلى الإصابة بالعديد من النوبات والخاص بالصداع الحاد والإحساس الدائم بالدوخة والدوار الذي يصل إلى حد الغثيان.

التقلبات المزاجية والنفسية

– حدوث العديد من التقلبات المزاجية وتحسس الزائد وفي العديد من الأحيان يحدث الإصابة بنوع من سوء المزاج وقد يكون كل ما تحتاجه هو واحد كوب من الماء لا أكثر وقد ظهرت العديد من الدراسات التي أكدت على أن نقص الماء هو الذي يؤثر على جميع النواقل العصبية والتي تؤثر على التركيز والقدرة على التفكير بشكل كلي.

Advertisements

جفاف الفم

– جفاف في الفم عندما تشعر بالجفاف الدائم في الفم وهذا قد يكون أحد أهم الأعراض الظاهرة الخاصة بإصابة الشخص بالجفاف أو بسبب عدم حصول الشخص على كمية كبيرة من الماء، وهذا يكون مع تسكين هذا الجفاف في الفم من خلال تناول المشروبات والعصائر المليئة بالسكر وهي التي تساعد في تخفيف حدة الجفاف التي توجد في الفم وهذا يحدث لمد مؤقتة، وأيضاً أن الجسم يحتاج إلى الماء وهذا لينتج الإفرازات المخاطية وهي المهمة التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الفم والحلق وتعمل على حماية اللعاب تماماً من الجفاف بشكل سريع.

صعوبة خسارة الوزن

– تحدث صعوبة شديدة في خسارة الوزن الزائد وهذا بسبب حدوث الجفاف ونقص الماء في الجسم هذا يتسبب بشكل عام في عدم حدوث طاقة بالجسم وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية وأن هذا قد يزيد من الصعوبة الشديدة في فقدان الوزن الزائد، وأيضاً أن ممارس الرياضة في هذه الحالة قد لا تحدث أي تأثير ولا نفع وهذا لأن الجسم يصبح لا يقدر على تفتيت الدهون بكفاءة وهي مثل المعتاد ويكون مع حدوث نقص الماء في الجسم وهي من الأشياء الخطيرة التي يصاب بها الشخص الذي لا يتناول الماء كثيراً.

جفاف العين

– يحدث جفاف العيون حيث أنه لا يؤثر نقص الماء في الجسم على الحلق والفم فقط ولكنه من الأشياء التي تؤثر كثيراً في حدوث جفاف حاد في العيون وهذا يكون عند عدم الحصول على قدر كافي من الماء وقد تجف الغدد الدمعية وهي التي تساعد في الحفاظ على رطوبة العين وحمايتها من الجفاف تماماً.

آلام المفاصل

– حدوث الآلام في المفاصل وهذا حيث أن الماء تدخل بنسبة كبيرة من المكونات الحاصة بالغضاريف والديسكات الخاصة بالعمود الفقري لذلك لابد من تناول كميات كبيرة وكافية من الماء وهي من الأشياء الضرورية الخاصة بالحفاظ على العظام من عدم التلامس والاحتكاك سوياً من خلال وجود الغضاريف الصحية والسليمة وهي التي تفصل بينها، وتناول الكميات الوفيرة من المياه تساعد المفاصل في امتصاص جميع الصدمات وهذا عند القفز أو القيام بالعديد من الحركات المفاجئة لذلك فإنه لابد من تناول المياه بإنتظام حتى يساعد في التخلص من آلالام المفاصل.

انخفاض الكتلة العضلية بالجسم

– انخفاض في الكتلة العضلية والتشنجات وهذا حيث أن الماء تكون بنسبة كبيرة في تكوين العضلات التي توجد في الجسم وأن نقص الماء في الجسم يؤدي إلى انخفاض في الكتلة العضلية ويكون هذا على المدى الطويل أو قد يتسبب في التشنجات العضلية المزعجة، وتناول المياه خلال أداء الرياضة يساعد كثيراً في انخفاض الرطوبة والراحة التي توجد في الجسم ويعمل على التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات والتهيج والحروق.