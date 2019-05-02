شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططي للإنجاب .. نصائح تساعدك في الحصول علي حمل أمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل والإنجاب حلم جميع من النساء لكي تصبح أم، فهذا الأمر يعد غريزيا لديها، وتظل تحلم بهذا اليوم الذي يكون الحدث العظيم والمثالي لحياتهن، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أفضل النصائح التي تزيد من فرص الحمل الآمن لديهن، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن الحفاظ على وزن مثالي من أهم النصائح التي تزيد من فرص الإنجاب وزيادة الخصوبة، لأن السمنة وزيادة الوزن تؤثر بشكل سلبي علي الهرمونات.

وأضاف التقرير، أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم من الحيل الجيدة التي تحافظ علي صحة المرأة، والتي تزيد من الخصوبة لديها وتقلل فرص تأخرالإنجاب، ومع هذا يجب عليهن متابعة التبويض عند الطبيب وذلك الأمر في حالة تأخر الإنجاب لفترة تزيد عن سنة من الزواج.

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وأكد التقرير علي دور الطعام والغذاء الصحي، الذي يحافظ علي صحة المرأة، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والحديد وحمض الفوليك وفيتامين "أ ود وسي".

وهناك أمران يجب علي المرأة إعادة النظر فيهما وهما التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين والتدخين، فهما عاملان يؤثران بشكل سلبي علي حياة وخصوبة المرأة، ولذا يجب التقليل منهم أو الابتعاد عنهم لأنهم لهم دور قوي في تقليل فرص الإنجاب وتأخره، كما أن التدخين له تأثير سلبي علي المبايض عند المرأة.

وأخيرا أكد التقرير، أن البعد عن الضغط العصبي، والحصول علي قدر كافي من النوم أمران يسهلان التخطيط لعملية الحمل، مع ضرورة ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم.