شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل الديتوكس مفيد .. احذر هذه الأنواع قد تضر بصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما نسمع مصطلح " ديتوكس" للتخلص من السموم وتطهير الجسم، ولكن هل كل أنظمة الديتوكس آمنه للتخلص من الوزن، أم أن الأطباء لهم رأى أخر.

لدي الجسم نظام إزالة السموم الخاص به وهو فعال للغاية، حيث يساعد كل من الكبد والكلى والأمعاء والقولون والجلد والجهاز المناعي على معالجة المواد الضارة من الجسم والحفاظ عليها، ومن الأفضل دعم عملية إزالة السموم الطبيعية بعادات صحية طويلة الأجل.

قد تكون مغرية فكرة التخلص من السموم أو تطهير الجسم عندما يكون لديك حدث مهم أو مناسبة سعيدة، وعلى الرغم من النتائج الموعودة لخسارة الوزن أو ما قد يخبرك به أصدقاؤك، فإن التخلص من السموم فكرة سيئة، وفقًا لما ذكره موقع " howstuffworks " ، فأن الغرض من التخلص من السموم من جميع الأنواع هو مسح نظام السموم العديدة التي لا يمكن تجنبها في حياتنا اليومية" ، كما أوضحت. "على الرغم من أن النتائج، بما في ذلك فقدان الوزن السريع رائع ، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية الخطيرة وحتى مخاطر اتباع هذه الأنظمة الغذائية للتخلص من السموم.



أنواع الديتوكس الخطيرة

الأنواع الخطيرة من الديتوكس على صحتك

لا تعتمد فقط على المشروبات فى نظامك الغذائى

الاعتماد على خطة غذائية تعتمد على السوائل فقط قد تبدو طريقة بسيطة لفقدان الوزن لكن هذه الوجبات لها مشاكل، لان جسمك بحاجة إلى طعام صلب حتى يعمل بأعلى إمكاناته. وقد تشعر بعدم الراحة في المعدة، أو الإسهال الناتج عن الخواص المسهلة لبعض مكونات التخلص من السموم ، أو حتى الإمساك بسبب انخفاض نسبة الألياف فى الجسم.

يمكن أن يؤدي نقص الغذاء إلى الغثيان والدوار والمزاج والخمول، مما يجعل الأنشطة اليومية، مثل العمل أو التمرين أو الاعتناء بعائلتك أمر صعب.

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تجنب أي نظام تطهير يستمر لأكثر من 3 أيام

أي نظام ديتوكس لتطهير الجسم من السموم يستمرلأكثر من 3 أيام يمكن أن يسبب الجفاف واختلال التوازن بالكهرباء فى الجسم ، فإذا قمت بالتطهير الزائد ، فقد يؤدي ذلك إلى رحلة إلى غرفة الطوارئ لتلقى السوائل الوريدية وتعديل الإلكتروليت لتجنب عدم انتظام ضربات القلب.



الديتوكس

لا تشتري مكملات التخلص من السموم

بالإضافة إلى تقليص الطعام بطريقة دراماتيكية، يحاول بعض الناس تناول أقراص التخلص من السموم التى تباع في الصيدليات لتسريع العملية، ولكنها فكرة سيئة لأنها يمكن أن تصيبك بسرعة الجفاف الشديد مما ستزيد من فقدان المياه من خلال الجهاز الهضمي و اختلال التوازن بكهرباء الجسم.

تجنب الصيام إلا إذا استشرت طبيبك

يمكن أن يكون الصيام مناسبًا لبعض الأشخاص، ولكن قد لا يكون مناسب للبعض الأخر، الصيام المتقطع أصبح أكثر شيوعًا وقد استخدم لعدة قرون للمساعدة في تطهير الجهاز الهضمي والمساعدة في انقاص الوزن.

على الرغم من أن الدراسات التي أجريت مؤخرًا أظهرت أن الصيام من الأساليب الفعالة في تخفيف الوزن وتقليل مقاومة الأنسولين، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهورأعراض الجفاف وسوء التغذية عند القيام به لفترات زمنية زائدة.