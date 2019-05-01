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شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك زوائد جلدية.. اعرف ماذا تعنى وكيف تتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم في السن، قد يبدأ ظهور القليل من الزوائد الجلدية على جسمك، ويزداد اتساعًا في الجزء العلوي وتوجد بشكل كبير فى مناطق الرقبة وتحت الذراعين وفي الفخذ وحول العينين.
الزوائد الجلديةلماذا قد تظهر الزوائد الجلدية
الزوائد الجلدية وفقًا لتقرير الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية "aad"، هى نمو غير طبيعيى فى الجلد يكون لها استعداد وراثي ولكنها يمكن أن تظهر أيضًا لدى أي شخص، الأسباب الأخرى التى قد تسبب ظهورها زيادة الوزن والحمل ومرض السكر.
ليست كل الزوائد الجلدية خطيرة أو مؤلمة مثل الشامات السرطانية فيمكن رؤيتهم في مرض السكر، يمكن أن تصبح مؤلمة فى تلك الحالة يوصى بإزالتها وزيارة طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من عدم الحاجة إلى المضادات الحيوية.
زوائد جلدية
كيفية التخلص من الزوائد الجلدية
سيبحث العديد من الأشخاص عن كيفية التخلص من علامات الجلد على الإنترنت ومحاولة القيام بذلك بأنفسهم، لكن يجب عليك دائمًا الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية لإزالتها.
يمكن لطبيب الأمراض الجلدية التخلص من علامات الجلد بسرعة ونظافة نتيجة تعقيم الأدوات التى يقومون باستخدامها، بالإضافة إلى ذلك يقوم الطبيب بإعطائك تخدير موضعي ولديه إمدادات لإيقاف الدم، يمكنك النزف بشكل لا يمكن السيطرة عليه عند تجربة الطرق المنزلية لإزالة الزوائد الجلدية.
هناك أيضًا سبب أكبر لزيارة الطبيب، فبعد أن يقوم بإزالة أي نمو، سوف يفحصه تحت المجهر، فهناك بعض الأنواع التى تكون سرطانية.
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