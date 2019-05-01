شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الإبط أكثر المناطق دفئًا في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإبط هو الجانب السفلى من مفصل الكتف، وهو من بين أكثر المناطق دفئًا في الجسم، وتعتبر الأوعية الدموية والليمفاوية التي تخدم الذراع تنتقل عبر الإبط إلى تلك الأعضاء الهامة، وبالتالى يمكن اعتباره أنه يساهم فى حركة الذراع.

هناك أكثر من 20 من العقد الليمفاوية وهى عبارة عن (كتل صغيرة من الأنسجة التي تشكل جزءًا من الجهاز اللمفاوي في الجسم ، مما يساعد على مكافحة العدوى) في الإبط، هذه الغدد الليمفاوية لا يمكن الشعور بها من خلال الجلد، كما يحتوى الإبطان على نسبة عالية من بصيلات الشعر والغدد العرقية، وذلك وفقا لتقرير موقع " mentalfloss ".

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يكون الإبط مصدر الروائح الكريهة والرطوبة المحرجة، مما يشكل للشخص الإزعاج، لكنه أيضًا منعطف مهم يحمي العقد اللمفاوية والأنسجة الرخوة المهمة فى الجسم.



وظيفة الأبط

العقد الليمفاوية التى تقع أسفل الأبط، هي فى الواقع جزء مهم من الجهاز المناعى لجسمك وتعمل على تصفية السموم من الأنسجة، كما أنها تنتج مجموعة متنوعة من الخلايا المناعية المعروفة باسم "الخلايا اللمفاوية" التي تكافح العدوى، و في بعض أنواع سرطان الثدي ، قد يتعين إزالة هذه الغدد الليمفاوية المصابة جراحيا.

Advertisements

الأبط ليس وحده المسئول عن جميع العرق بالجسم، ولكن هناك يوجد في جلدك نوعان من الغدد العرقية:

الغدد الصماء: التى تغطي معظم سطح جسمك ، وهي مسئولة عن لمعان العرق الرفيع على جبينك وأطرافك أثناء الحرارة والتمرين.

الغدد المفرزة: هذه الغدد غزيرة في الأماكن التي تحتوي على مزيد من بصيلات الشعر، ويميل العرق الذي تفرزه إلى أن يكون أكثر سمكًا.