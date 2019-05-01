الفرق بين عدسات انستازيا الامريكيه والكوريه

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العدسات اللاصقة آمنة جدا، ومع ذلك ، فإن ارتداء العدسات اللاصقة يمكن أن يضر عينيك إذا كنت ترتديها طويلاً أو تفشل في تنظيفها بشكل صحيح أو لا تحل محلها حسب توجيهات طبيب العيون.

عدسات انستازيا

عدسات انستازيا الكورية

1- أسعارها 137 ريال سعودي .

2- ألوانها : الأخضر الحالم، الجراي الحالم، البرونزي، البندقي الحالم، العسلي الحالم، الكربوني، الأزرق الحالم، الماسي، الأكوا، الذهبي، الرمادي، والرمادي الحالم .

عدسات انستازيا الأمريكية

1- سعرها 53 دولار .

2- ألوانها : أزرق ميامي، فانيلا usa، مشمشي شيكاغو، أشقر شيكاغو، أخضر شيكاغو، رمادي فيغاس، زيتوني نيويورك، موكا usa، أخضر نيويورك، ياقوت ميامي، قرفة usa .

العدسات اللاصقة

تعتبر العدسات اللاصقة أجهزة طبية تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لأسباب تتعلق بالسلامة ، لا يمكن شراؤها دون الحاجة إلى وصفة طبية للعدسات اللاصقة التي كتبها طبيب مرخص للعين.

طريقة الحفاظ على تدفق الأكسجين للعين عند ارتداء العدسة

لأن العدسات اللاصقة ترتكز مباشرة على العين وتغطي القرنية بالكامل (أو في حالة العدسات اللاصقة الغازية المنفصلة ، جزء من القرنية) ، فإنها تقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى عينيك من البيئة، إن تزويد الأكسجين الجيد ضروري للحفاظ على صحة عينيك، ويمكنك الحد من الآثار الضارة المحتملة لحرمان الأكسجين من تآكل العدسات اللاصقة عن طريق القيام بما يلي:

1- التمسك بجدول البس الذي يوصي به طبيبك .

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2- قد ترغب أيضا في اختيار الحديثة، هذه العدسات الناعمة مصنوعة من مادة تنقل كمية أكبر من الأكسجين من مواد العدسات اللاصقة اللينة التقليدية وقد تكون أكثر أمانًا لعينيك على المدى الطويل.

3- خيار آخر هو العدسات الـ (GP) للغاز، ملامسات الغاز القابلة للنفاذ أصغر في القطر من العدسات الناعمة أو السيليكون التي تحتوي على هيدروجيل وبالتالي فهي تغطي أقل من القرنية، أيضًا ، تقوم GP بنقل كمية كبيرة مع كل وميض ، مما يسمح للدموع الجديدة بالتحرك تحت العدسات، يقلل هذان العاملان من خطر حدوث مشاكل في العين مع العدسات المنفذة للغازات .

ضرورة تنظيف العدسات اللاصقة

تزيد العدسات اللاصقة أيضًا من خطر تلف العين نظرًا لتراكم البكتيريا والعوامل الأخرى المسببة للعدوى، وهذا صحيح بشكل خاص حيث تصبح العدسات أكبر سناً وتتراكم الرواسب على الأسطح الأمامية والخلفية للعدسات، وفقًا لمعهد برين هولدن فيجن ، تحدث التهابات العين فقط في حوالي 4 من كل 10000 من مرتدي العدسات اللاصقة يوميًا (0.04 في المائة) و ​​20 من كل 10000 شخص يرتدون عدسات لاصقة طويلة التآكل على أساس ليلة وضحاها (0.2 في المائة) ، ولكن الآثار يمكن أن يكون مدمرا .

يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بالتهابات العين المتصلة بالعدسات اللاصقة بشكل كبير عن طريق تنظيف وتطهير العدسة الخاصة بك بشكل صحيح بعد كل استخدام، استخدم فقط محلول العدسات اللاصقة التي يوصي بها طبيب العيون ، ولا تغير العلامات التجارية دون استشارة طبيبك أولاً.

أيضًا ، على الرغم من أن معظم مرتدي العدسات اللاصقة يستخدمون محلول العدسات اللاصقة “no-rub” ، أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه المنتجات تقوم بتنظيف العدسات بشكل أفضل إذا قمت بفرك العدسات أثناء شطفها بالمحلول (تُسمى هذه المنتجات ذات الخطوات الواحدة أيضًا “حلول متعددة الأغراض” ، لأنها تحتوي على مكونات تعمل على تنظيف العدسات اللاصقة وتعقيمها) .

من المهم للغاية أيضًا شطف علبة تخزين العدسات الخاصة بك باستخدام محلول العدسات اللاصقة والسماح لها بالهواء الجاف أثناء ارتداء العدسات الخاصة بك، هذا يقلل من خطر تلوث القضية مع الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تلحق الضرر عينيك، يجب عليك أيضًا تجاهل واستبدال حقيبة التخزين الخاصة بك على الأقل كل ثلاثة أشهر.

أيضًا ، استخدم محلولًا متعدد الأغراض جديدًا في كل مرة تقوم فيها بتخزين عدساتك، لا تكتفي بمحلول “الخروج” الذي تركته في العلبة منذ اليوم السابق، القيام بذلك يقلل من فعالية المحلول ، مما قد يؤدي إلى تلوث العدسات وعدوى خطيرة في العين.

أهمية اتباع الجدول الزمني لاستبدال العدسات اللاصقة

تجنب الإفراط في ارتداء العدسات اللاصقة وتأكد من تجاهلها واستبدالها وفقًا لتوجيهات طبيب العيون، حتى إذا كنت تهتم بالعدسات وفقًا لتوجيهاتك ، تستمر رواسب العدسات في التراكم بمرور الوقت، وكلما طالت المدة قبل استبدال العدسات الخاصة بك ، كلما زادت إمكانات رواسب العدسات هذه لتقليل إمدادات الأكسجين إلى القرنيات وتلف عينيك.

أخيرًا ، تأكد من زيارة طبيب العيون وفقًا لتوجيهات فحوصات عين العدسات اللاصقة الروتينية، ويمكن لطبيب العيون اكتشاف المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح كبيرة ، ويساعدك على الحفاظ على سلامة عينيك وصحتك أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.