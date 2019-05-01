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انت الان تتابع موضوع نصائح لـ ممارسة ” الرياضة في رمضان “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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شهر رمضان الكريم يحتوي على روحانيات عالية و يجب على المسلم استغلالها في الصلاة و قراءة القران خلال فترة الصيام و بعد الافطار ، لذلك فان جميع النشاطات الروتينية التي نقوم بها في ايامنا العادية قد تختلف او تقل اثناء شهر رمضان لظهور عادات دينية اخرى ، و النشاطات التي تقل ممارستها هي ” ممارسة الرياضة ” ، سنحاول تقديم بعض النصائح و المعلومات حول الرياضة في رمضان .
الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان
هذا السؤال ينتشر بشكل كبير بين ممارسي الرياضة ” متى يجب ان يتم ممارسة الرياضية في رمضان ؟ ” هل يجب ان تمارس الرياضة اثناء اوقات الصيام ام بعد الافطار ؟ و ستجد ان هناك عدد من ممارسي الرياضية لا يمارسونها خلال الشهر الكريم و ذلك بحجة ضيق الوقت و ايضا عدم معرفة الميعاد الصحيح لذلك .
بشكل علمي ليس هناك وقت محددا لممارسة الرياضية خلال شهر رمضان و هذا يعني انه يمكنك ان تمارس الرياضية اثناء الصيام قبل الافطار و ايضا يمكنك ان تمارسها بعد الافطار و يترك هذا الامر على حسب اريحية الشخص في ممارسة الرياضة ، هناك من يرى ان ممارسة الرياضة خلال الصيام هو الافضل و ذلك لان المعدة لا تحتوي على الطعام و بالتالي يسهل الحركة و النشاط و هناك من يرى ان الممارسة بعد الافطار هي الافضل لكي تتمكن من تناول الطعام الذي يعطي الطاقة لممارسة الرياضة .
ممارسة الرياضة في رمضان اثناء الصيام
فاذا كنت من الاشخاص الذين يفضلون ممارسة الرياضة اثناء اوقات الصيام فيستحسن ان تبدأ النشاط الرياضي قبل الافطار بـ 90 دقيقة تقريبا و ذلك حتى يصبح نهاية النشاط الرياضي قبل وقت الافطار بوقت قصير حتى لا تشعر بالجوع او الظمأ ، و هذا يعني انه يصعب على الصائم ان يمارس الرياضة خلال وقت الظهيرة مثلا .
يفضل كذلك ان تكون ممارسة الرياضية في هذه الفترة هي ممارسة خفيفة و هذا يعني انه لا ينصح بلعب كمال الاجسام و رفع الاثقال قبل الافطار و ذلك لان هذا الامر سيؤثر على انخفاض حجم الكتلة العضلية للجسم ، اما الميزة الاكبر في ممارسة النشاط الرياضي اثناء الصيام هو انخفاض معدل السكر و بالتالي فان الجسد يحتاج الى طاقة و يحصل عليها من خلال الدهون و ينتج عن هذا فقد الوزن الزائد .
ممارسة الرياضة في رمضان بعد الافطار
اما اذا كنت احد الاشخاص الذي يفضلون تناول الطعام خاصة بعد يوم صيام شاق فيمكنك ان تقوم بذلك و لكن عليك ان تراعي ترك مدة كافية ما بين تناول وجبة الافطار و ما بين ممارسة الرياضة و ذلك حتى يكون الطعام قد هضم بشكل كامل و تتراوح هذه الفترة ما بين 3 الى 4 ساعات تقريبا ، خاصة وان اثناء عملية الهضم فان الاوكسجين و الدم داخل الجسم يتجمع بشكل كبير حول المعدة للمساعدة في اتمام عملية الهضم .
يمكنك تقليل هذه المدة من خلال تقليل وجبة الطعام في الافطار و معها يمكنك تقليل عد الساعات ، اما اذا كنت تريد تناول وجبة الافطار و ممارسة الرياضة بشكل شبه مباشر فيمكنك ان تقوم بذلك و لكن في حالة تناول التمر فقط في وجبة الافطار و هذا يعني تناول من 3 الى 7 حبات تمر ثم ممارسة الرياضة ، بشكل عام التمر غني جدا بالمواد و الالياف التي يحتاجها الجسم و بالتالي فانه يعطي طاقة كبيرة تدفعك لممارسة الرياضة كما انه سهل الهضم و لا يتطلب هذه المدة الكبيرة مثل الاطعمة الاخرى في عملية الهضم .
يمكنك بعد ان تقوم بممارسة الرياضة بتناول وجبة الافطار الرئيسية لك و لا تؤخرها حتى لا تصاب بنخفاض في ضغط الدم او معدل السكر نتيجة عدم تناول الكثير من الطعام خلال اليوم .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.