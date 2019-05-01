انت الان تتابع موضوع نصائح لـ ممارسة ” الرياضة في رمضان “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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شهر رمضان الكريم يحتوي على روحانيات عالية و يجب على المسلم استغلالها في الصلاة و قراءة القران خلال فترة الصيام و بعد الافطار ، لذلك فان جميع النشاطات الروتينية التي نقوم بها في ايامنا العادية قد تختلف او تقل اثناء شهر رمضان لظهور عادات دينية اخرى ، و النشاطات التي تقل ممارستها هي ” ممارسة الرياضة ” ، سنحاول تقديم بعض النصائح و المعلومات حول الرياضة في رمضان .

الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان

هذا السؤال ينتشر بشكل كبير بين ممارسي الرياضة ” متى يجب ان يتم ممارسة الرياضية في رمضان ؟ ” هل يجب ان تمارس الرياضة اثناء اوقات الصيام ام بعد الافطار ؟ و ستجد ان هناك عدد من ممارسي الرياضية لا يمارسونها خلال الشهر الكريم و ذلك بحجة ضيق الوقت و ايضا عدم معرفة الميعاد الصحيح لذلك .

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بشكل علمي ليس هناك وقت محددا لممارسة الرياضية خلال شهر رمضان و هذا يعني انه يمكنك ان تمارس الرياضية اثناء الصيام قبل الافطار و ايضا يمكنك ان تمارسها بعد الافطار و يترك هذا الامر على حسب اريحية الشخص في ممارسة الرياضة ، هناك من يرى ان ممارسة الرياضة خلال الصيام هو الافضل و ذلك لان المعدة لا تحتوي على الطعام و بالتالي يسهل الحركة و النشاط و هناك من يرى ان الممارسة بعد الافطار هي الافضل لكي تتمكن من تناول الطعام الذي يعطي الطاقة لممارسة الرياضة .

ممارسة الرياضة في رمضان اثناء الصيام

فاذا كنت من الاشخاص الذين يفضلون ممارسة الرياضة اثناء اوقات الصيام فيستحسن ان تبدأ النشاط الرياضي قبل الافطار بـ 90 دقيقة تقريبا و ذلك حتى يصبح نهاية النشاط الرياضي قبل وقت الافطار بوقت قصير حتى لا تشعر بالجوع او الظمأ ، و هذا يعني انه يصعب على الصائم ان يمارس الرياضة خلال وقت الظهيرة مثلا .

يفضل كذلك ان تكون ممارسة الرياضية في هذه الفترة هي ممارسة خفيفة و هذا يعني انه لا ينصح بلعب كمال الاجسام و رفع الاثقال قبل الافطار و ذلك لان هذا الامر سيؤثر على انخفاض حجم الكتلة العضلية للجسم ، اما الميزة الاكبر في ممارسة النشاط الرياضي اثناء الصيام هو انخفاض معدل السكر و بالتالي فان الجسد يحتاج الى طاقة و يحصل عليها من خلال الدهون و ينتج عن هذا فقد الوزن الزائد .

ممارسة الرياضة في رمضان بعد الافطار

اما اذا كنت احد الاشخاص الذي يفضلون تناول الطعام خاصة بعد يوم صيام شاق فيمكنك ان تقوم بذلك و لكن عليك ان تراعي ترك مدة كافية ما بين تناول وجبة الافطار و ما بين ممارسة الرياضة و ذلك حتى يكون الطعام قد هضم بشكل كامل و تتراوح هذه الفترة ما بين 3 الى 4 ساعات تقريبا ، خاصة وان اثناء عملية الهضم فان الاوكسجين و الدم داخل الجسم يتجمع بشكل كبير حول المعدة للمساعدة في اتمام عملية الهضم .

يمكنك تقليل هذه المدة من خلال تقليل وجبة الطعام في الافطار و معها يمكنك تقليل عد الساعات ، اما اذا كنت تريد تناول وجبة الافطار و ممارسة الرياضة بشكل شبه مباشر فيمكنك ان تقوم بذلك و لكن في حالة تناول التمر فقط في وجبة الافطار و هذا يعني تناول من 3 الى 7 حبات تمر ثم ممارسة الرياضة ، بشكل عام التمر غني جدا بالمواد و الالياف التي يحتاجها الجسم و بالتالي فانه يعطي طاقة كبيرة تدفعك لممارسة الرياضة كما انه سهل الهضم و لا يتطلب هذه المدة الكبيرة مثل الاطعمة الاخرى في عملية الهضم .

يمكنك بعد ان تقوم بممارسة الرياضة بتناول وجبة الافطار الرئيسية لك و لا تؤخرها حتى لا تصاب بنخفاض في ضغط الدم او معدل السكر نتيجة عدم تناول الكثير من الطعام خلال اليوم .