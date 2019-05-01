شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اكتشاف عقار لعلاج الضعف الجنسى يبطئ تقدم قصور القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من علماء جامعة مانشستر لأول مرة دواء يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب للرجال يمكنه إبطاء تقدم قصور القلب .

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، تعد الدراسة التي تمولها مؤسسة القلب البريطانية "British Heart" بمثابة طفرة في علاج المرض، حيث إن مادة "تادالافيل" - التي تنتمي إلى نفس فئة الفياجرا – هى دواء فعال بيولوجيًا كعلاج لفشل القلب في الأغنام.

وتقوم مادة "تادالافيل" بحظر إنزيم يسمى “Phosphodiesterase “5 أو PDE5S لفترة قصيرة، والذي ينظم كيفية استجابة أنسجتنا للهرمونات مثل الأدرينالين.

وجد فريق البحث أنه في قصور القلب، قام الدواء بتغيير سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الجسم - لاستعادة قدرة القلب على الاستجابة للأدرينالين، وهذا يزيد من قدرة القلب على ضخ الدم حول الجسم عند العمل بجد أكبر.

ومع ذلك، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة "أندرو ترافورد" إن التأثير من المرجح أن يكون مفيد أيضًا للإنسان، لافتاً إلى أن قلوب الأغنام تشبه قلوب البشر.

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ومن المعروف أن قصور القلب هو حالة مدمرة، تحدث عندما يكون القلب ضعيفًا جدًا بحيث لا يضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم، كما أنه يتسبب في تراكم السوائل التي تعود إلى الرئتين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس وكذلك احتباس السوائل، ويترتب على ذلك تورم أجزاء مختلفة من الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن معظم العلاجات الحالية لقصورالقلب غير فعالة، لافتين إلى أن هذا الاكتشاف هو تقدم مهم للحالة المدمرة التى تسبب البؤس للآلاف من الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

وأضاف البروفيسور ترافورد: "هذا دواء يستخدم على نطاق واسع وآمن للغاية مع حد أدنى من الآثار الجانبية والتى تشمل الصداع وزغللة العين".