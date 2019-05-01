شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..غضروف الرقبة سببه زيادة الوزن ورفع الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في الرقبة يصاحبه عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، ويتسبب في حدوث تنميل في اليد جميع ما سبق يعد من أعراض الإصابة بغضروف الرقبة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل ما يتعلق بهذا الامر وفقا لموقع " britannica ".

ماذا تعني الغضاريف في الرقبة؟

الغضاريف تتواجد بين الفقرات الخاصة بالعمود الفقري، وغضروف الرقبة يوجد بين الفقرات الخاصة بالرقبة، وتحتوي الفقرات على مواد جيلاتينية.

ما هي مهمة غضروف الرقبة؟

الغضاريف تساعد علي منع الإحتكاك بين الفقرات والأعصاب الخاصة بالجسم كما أنها تسهيل حركة العمود الفقري.

ما هو السبب في الاصابة بالانزلاق في غضروف الرقبة؟

القيام بالحركات الخاطئة يعد السبب الأساسي في الإصابة بالانزلاق الغضروفي بالرقبة، كرفع أشياء ثقيلة بطريقة خاطئة ،أوالإصابة بالتواء في العمود الفقري، أوالوقوع علي شيء صلب، كما أن زيادة الوزن تعد من الأسباب.

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ما هي اعراض غضروف الرقبة؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة في الرقبة ومنها:

-آلام شديدة في منطقة الرقبة واليد.

-عدم قدرة الشخص المصاب علي الحركة بشكل طبيعي.

-عند القيام بأي حركة بشكل لا ارادي يزداد الألم.

-حدوث تيبس في عضلات الرقبة.