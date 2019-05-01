شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب طرق اكتشاف الحمل قديمًا.. الكلور والبصل والأرانب عشان تعرفي فيه "بيبي" ولا لأ؟.. القمح والشعير لتحديد نوع الجنين ولد ولا بنت ولا مفيش أصلا.. وإصابة المرأة فى عينها دليل وجود الحمل في القرن الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل والإنجاب يعدان من أهم أحلام النساء، وتسعى الكثيرات للحصول عليه بشتى الطرق، ففى الطب الحديث عند تأخر موعد الدورة الشهرية للنساء يقمن بإجراء تحليل البول المنزل الصباحى وفي حالة ظهور علامة واحدة فهذا دليل على عدم وجود الحمل، وفى حالة ظهور علامتين فهذا يعد حمل وعند هذا الأمر تذهب للطبيب للخضوع للسونار وتحليل الحمل التراكمي للتأكد من الحمل.

وهنا يطرق سؤال مهم وهو كيف كانت للنساء التعرف إذا كانت حامل أم لا قديمًا قبل التقدم في الطب، وظهور هذه الوسائل السهلة التى تساهم في التعرف على حقيقة الأمر، هذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر المقبلة وذلك وفقًا للمواقع التالية "mentalfloss"، "rewardme"، "momlovesbest".

وأشار التقرير إلى أن بداية تواجد هرمون الحمل فى جسم المرأة أثناء الحمل هو العامل المهم في معرفة إذا كانت تحمل داخل أحشائها طفلاً أم لا، وهذا ما يعتمد عليه اختبارات المنزل الموصوفة بهذا الأمر وهو التعرف على الحمل، فقديمًا كان هناك العديد من الحيل البسيطة التي لها دور كبير في الكشف علي وجود الحمل، ومنها:

1-اختبار القمح والشعير

أحد أقدم اختبارات الحمل المنزلي، حيث اعتمد عليه في مصر القديمة في عام 1350 قبل الميلاد، وكان يتم عن طريق تبول النساء على بذور القمح والشعير على مدار عدة أيام، وفي حالة إذا انتشر القمح تعد علامة أن هذه المرأة تنجب فتاة، وإذا كان الشعير ينبت فهذا علامة علي أنها تنجب فتى، وأما في حالة عدم إنبات القمح أو الشعير فهذا دليل على عدم وجود حمل.

2-اختبار البصل

استخدمه المصريون القدماء واليونانيون القدماء وهو أن تقوم امرأة تشتبه بأنها حامل بإدخال بصل أو غيره من الخضراوات ذات الرائحة القوية في مهبلها قبل النوم، وفي اليوم التالي إذا كانت رائحة أنفاسها رائحة هذه الخضرة في صباح اليوم التالي فهي ليست حاملاً حيث كان هذا مبنيًا على فكرة أن رحمها كان مفتوحًا، ورائحة البصل تصل إلى فمها، وفي حالة أنها حامل فسيتم إغلاق الرحم وبالتالي لا يوجد آثار لرائحة هذه الخضرة.

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3-النظر إلى العين

ادعى أحد أطباء القرن السادس عشر ويطلق عليه جاك غيلمو، أنه يمكنك أن تقول لعين المرأة إن كانت حاملاً، حيث ادعى غيلمو مؤلف أطروحة مؤثرة فى طب العيون، أنه منذ الشهر الثاني للحمل "المرأة الحامل تصاب بعيني متعمقتين وتورم في الأوردة الصغيرة في زاوية العين"، وهذا يعد دليلاً على أنه يمكن أن تتغير العيون أثناء الحمل، ما يؤثر على رؤيتك.

4- اللون الأزرق

في بداية الحمل أي من ستة إلى ثمانية أسابيع يمكن لعنق الرحم والشفرين والمهبل أن يأخذ لونًا أزرق داكن وهذا الأمر يكون بسبب زيادة تدفق الدم إلى هذه المنطقة، فلاحظت هذه الإشارة للحمل لأول مرة في عام 1836 من قبل طبيب فرنسي، وأصبحت معروفًة لاحقًا باسم علامة تشادويك.

5-اختبار الأرنب

يعد هذا الاختبار من أغرب أنواع الاختبارات التي توضح إذا كانت المرأة الحامل أم لا، حيث يعمد هذا الاختبار علي أخذ عينة من بول المرأة التي تشك في الحمل ويتم حقن الأرنب الأنثي قبل البلوغ به، وفي حالة الوفاة وتشريح المبيض الخاص بها يتم وصف أن هذه المرأة بالفعل حامل، لأن مبيض الأرنب الأنثي قد تعرض للنمو المفاجئ وقبل الأوان وهذا هو الدليل على أن هذه المرأة حامل.

6- الكلور

عند قراءة كلمة "الكلور" ينتابك الشعور بالقلق والتوتر، والحب في معرفة ما هي علاقة الكلور بمعرفة الحمل، في بداية الأمر وقبل شرح هذه التجربة عليك العلم أنه يحذر من القيام بها تجنبًا لتصاعد بعض الغازات السامة التي تسبب الإغماء ومشاكل في الجهاز التنفسي.

فهذه التجربة تعتمد علي وضع القليل من الكلور علي بول المرأة التي تشك في الحمل، وفي حالة وجود رغاوي علي سطح هذا الخليط فهذا يعد دليلا علي وجود الحمل، وفي حالة عدم الوجود فهذا يعد دليل علي عدم الحمل.

وهناك العديد من الأساليب الحديثة التي تساعد في اكتشاف الحمل، وهذا الأمر في العصور الحديثة، ومنها إجراء تحليل للحمل والذي يثبت وجود هرمون الحمل، ولكن هذا التحليل في بعض الأحيان يكون خداعًا، والتحليل الأدق منه هو تحليل الحمل التراكمي، الذي يوضح مدي تواجد هرمون الحمل في الجسم، وعند إثباته فهذا يعد علامة مؤكدة على الحمل وهنا يجب الذهاب للطبيب للكشف والاطمئنان علي الحمل عن طريق إجراء السونار الذي يوضح كيس الحمل.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" أحدث طرق لتحديد طول ولون الشعر وجنس الجنين وذلك في الأسبوع الـ9 من الحمل أي بعد مرور شهرين، وهذا يعد تطورا كبيرا، حيث يتم هذا الأمر عن طريق اختبار (نيبت) وهو عن طريق سحب عينة من الدم، وهذا التحليل أيضًا يعد مهما جدًا لاكتشاف بعض الأمراض التي قد يتعرض لها الجنسن، وأيضًا إذا كان يعاني متلازمة داون أم لا.