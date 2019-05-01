انت الان تتابع موضوع الحبوب الجنسية ” جينتابلكس ” Gentaplex .. مكوناتها و دواعي استعمالها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر مشكلة ضعف الانتصاب من أكثر المشاكل الجنسية شيوعًا ، وهي تحدث لعدة أسباب منها القلق والتوتر ، وضعف الدورة الدموية بسبب الشيخوخة أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري ، وعادة ما تستخدم أدوية تنشيط الدورة الدموية وتوسيع الأوعية الدموية لعلاج تلك المشكلة ، ومن تلك الأدوية مكمل جينتابلكس ، وهو مكمل غذائي مفيد في علاج تلك المشكلة .

ما هو جينتابلكس

جنتابلكس هو مكمل غذائي طبيعي يتم تناوله عن طريق الفم ، وهو يستخدم لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال الناتج عن انخفاض الرغبة الجنسية ، وهو مصنوع من خليط من الأسماك المجففة بالتبريد وخلاصة نبات الجنكة التي تساعد بشكل كبير في تحسين قدرة الرجل على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه .

مكونات جينتابلكس

مستخلص نبات الجنكة و الأسماك المجففة بالتبريد .

صفات الدواء

يعمل دواء جنتابلكس على زيادة نشاط مستقبلات الهرمونات الجنسية التي غالبًا ما تتضاءل بسبب الشيخوخة والتقدم في العمر ، ويقترح مصنعوا هذا الدواء أن تلك الصيغة ملائمة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات جنسية نتيجة التوتر أو تقلب المزاج أو التقدم في العمر وكذلك بسبب أمراض مثل مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم .

فنبات الحنكة له تاريخ طويل في استخدامه لزيادة الوظيفة الإدراكية وذلك وفقًا لعدد من الدراسات ، ومع ذلك فإن الجنكة يتم الترويج له أيضًا على أنه يساعد في زيادة القدرة على الانتصاب ، وذلك من خلال زيادة تدفق الدورة الدموية .

وقد تم اكتشاف قدرة الجنكة على تعزيز الانتصاب عندما أبلغ مجموعة من الأشخاص كانوا يتناولون الجنكة لتحسين وظائفهم الإدراكية ، أنهم أيضًا قد شهدوا تحسنًا في النشاط الجنسي حيث أنها تساعد على زيادة توسع الأوعية الدموية ، مما يؤدي لدفع مزيد من الدم إلى الأعضاء التناسلية مما يعزز الانتصاب ، وهذه نفس آلية علاجات مشكلة ضعف الانتصاب الأخرى .

موانع استعمال جينتابلكس

لا يجب أن تستخدم جنتابلكس إذا كنت تعاني من الحساسية لأيًا من الآتي :

الأسماك المجففة بالتبريد .

مستخلص أوراق الجنكة .

توخ الحذر عند استخدام جنتابلكس إذا كنت تستخدم الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين .

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الجرعة الموصى بها من جينتابلكس

يجب أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي عن الجرعة المناسبة لك ، وإذا كنت لست متأكدًا فتناوله وفقًا للجرعة الموصى بها ، وهي :

كبسولة واحدة 3مرات يوميًا بعد الوجبات .

استخدم الدورة الكاملة من الدواء التي يحددها لك الطبيب .

لا تتوقف عن استخدام جنتابلكس أو تقلل الجرعة دون استشارة الطبيب .

إذا نسيت تناول الجرعة في موعدها المحدد فتناولها فور تذكرها ثم أكمل باقي الجرعات في موعدها ، ولكن إذا كان موعد الجرعة التالية قد اقترب ، فتخطى الجرعة التي نسيتها .

لا تتناول جرعة مضاعفة من الدواء لتعويض الجرعة التي فاتتك .

الآثار الجانبية لجينتابلكس

إن جينتابلكس لديه سجل سلامة ممتاز ، ولكنه قد يسبب آثار جانبية طفيفة مثل :

اضطرابات المعدة وغازات البطن .

الصداع ولكنه غالبًا ما يختفي مع الصداع المستمر .

تخزين جينتابلكس

يحفظ جينتابلكس بعيدًا عن متناول الأطفال .

يجب تخزين الدواء في مكان جاف ، في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية .