تجنب هذه الفواكه إن كنت تتبع نظامًا للريجيم للحفاظ على الصحة

تحتل الفواكه أهمية كبيرة في مجال الحفاظ على الصحة، خصوصا خلال برامج الحمية الغذائية، إلا أن هناك بعض أنواع الفاكهة يمكن أن تسبب زيادة الوزن ولذلك يجب تجنبها أثناء الرجيم.

وهناك أنواع كثيرة تعيق خسارة الوزن لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، ومنها:

العنب

يعتبر العنب من الفواكه المليئة بالسكر والدهون، ولذلك يجب الحذر من تناولها أثناء اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن.

الموز

يعد الموز من الفواكه الصحية، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومع ذلك، لا يجب الإفراط في تناوله، لأنه مليء بالسعرات الحرارية، ويحتوي على سكريات طبيعية زائدة.

الأفوكادو

إن 100 غرام من فاكهة الأفوكادو تحتوي على حوالي 160 سعر حرارية، ولذلك فإنها تساعد في زيادة الوزن بصورة كبيرة.

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المانغو

تحتوي ثمرة على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، ولذلك من الأفضل تجنب هذه الفواكه أثناء الحمية الغذائية.

سلطة الفواكه

إن الجمع بين هذه الفواكه ذات السعرات الحرارية المرتفعة في طبق واحد سوف يساهم في زيادة الوزن بنسبة كبيرة، بالتالي لا ينصح الإكثار من تناول سلطة الفواكه خلال الحمية الغذائية، بل ينصح بتناول كل ثمرة على حدة.

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