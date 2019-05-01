10 أطعمة يجب نسيانها إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم

يظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه ببعض الأدوية، وربما ينسون أن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الأفضل.

ويقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، مثل البقوليات واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضراوات والفواكه، يعتبر مثاليًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ونستعرض هنا 10 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا" البريطاني.

الملح

إن أفضل طريقة للتحكم بكمية الملح في الطعام، أن تعد الطعام بنفسك. وإن كنت مضطرا للأكل في مطعم، فاطلب من النادل عدم إضافة الملح إلى الطعام. فالملح أبرز الأطعمة التي ترفع ضغط الدم.

الكحول

يعد الإفراط في شرب الكحول أحد مسببات ارتفاع ضغط الدم. وفضلا عن ذلك، فإن تناول الكحول بشكل دائم لا يؤدي فقط إلى مشكلات طويلة الأمد في ضغط الدم، لكنه يقلل أيضا من فعالية أدويته.

البيتزا

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البيتزا، ما لم تكن مصنوعة في البيت، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من العجين واللحوم المصنعة والجبن والصلصات. وهذه الأطعمة الغنية بالملح تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

الحساء سريع التحضير

قد يحتوي الحساء الجاهز المجفف على عناصر مغذية للجسم، لكن هذه المنتجات تحتوي أيضا على مستويات عالية من الملح. لذا، ينصح الخبراء باختيار غير المملح منها، أو صنع الحساء في البيت.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل المجفف منها والنقانق، تحتوي على الكثير من الملح خلال عملية تصنيعها. وتزداد هذه مستويات الملح فيها عندما يتم إضافة الصلصات إليها.

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