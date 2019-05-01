شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تصيبك بحروق الشمس..منها عدم ارتداء النظارة ووضع العطور وأدوية غير مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس تجاهل أو نسيان وضع واقى الشمس فقط هو الشيء الوحيد الذي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس، ولكن هناك بعض العادات الأخرى التى قد تسبب تعرض جسمك لحروق الشمس.

وفيما يلى وفقا لتقرير موقع جريدة "Reader’s Digest" بعض العادات التى تسبب حروق الشمس :

بعض منتجات العناية بالبشرة

تعمل العديد من منتجات مكافحة الشيخوخة وحب الشباب على ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد أو تنظيم إنتاج الميلانين، وهو صبغة طبيعية تعمل كحاجز للحماية من أشعة الشمس، إذا كان المنتج يحتوي على الريتينول أو فيتامين أ، حمض الجليكوليك أو الساليسيليك، أو الهيدروكينون، فقد تكون بشرتك أكثر عرضة للتلف بسبب أشعة الشمس.



حروق الشمس

العطور

بعض العطور يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، لأن العطور المعطرة التى تحتوى على اللافندر وإكليل الجبل والبرغموت وخشب الصندل غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية حساسة، وعندما تتعرض هذه الروائح لأشعة الشمس، فإنها يمكن أن تسبب تهيج الجلد وفرط التصبغ الالتهابى.

أدوية علاج حب الشباب ومضادات الاكتئاب

بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لعلاج حب الشباب، يمكن أن تزيد بدرجة كبيرة من خطر حروق الشمس، أيضا بعض مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين والمضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الالتهابات تسبب الحساسية المفرطة للضوء.

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الجلوس بالقرب من زجاج السيارة وقت الظهيرة

لا تحتاج إلى الاستلقاء تحت أشعة الشمس مباشرة ليعرض جلدك للتلف، ولكن هناك نوعان من الأشعة فوق البنفسجية " UVB و UVA " ويمكن لأشعة UVA أن تخترق الزجاج وتتعمق داخل جلدك، لذا تعتبر واقيات الشمس اليومية مهمة بشكل خاص إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في سيارتك أو تجلس بالقرب من نافذة في العمل.



توقيت وضع واقى الشمس

ضعف جهاز المناعة

تؤكد التقارير الطبية أن العلاجات التي تثبط الجهاز المناعى تعرضك لخطر متزايد من الإصابة بسرطان الجلد وتلف أشعة الشمس، وتشمل الأمثلة للعلاجات المثبطة للمناعة "علاج الذئبة الحادة أو الصدفية أو الأمراض الروماتيزمية ، أو العلاج الكيميائي ، أو فيروس نقص المناعة البشرية ".

لا تستخدم واقى الشمس فى الوقت المناسب أو تجدده

التوقيت هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالحصول على أقصى استفادة من واقي الشمس، قم بوضع الكريم قبل 30 دقيقة على الأقل من التعرض للشمس، لضمان امتصاص الجلد لها، كما يجب عليك دائمًا إعادة تطبيق واقى الشمس بعد السباحة أو التعرق، وفى الوقت الطبيعى كل ساعتين تقريبًا.



ارتداء نظارة للشمس

لا ترتدي نظارة شمسية

يمكن أن تتضرر عينيك من الشمس أيضًا تماما مثل بشرتك، خاصةً عندما تكون على حمام السباحة أو الشاطئ، لان الضوء الساطع من الماء يضاعف كمية التعرض لعينيك.