شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالقراصيا..هتقوي مناعتك وتقلل الوزن وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب شهر رمضان المبارك، وتناول الفواكه المجففة يصبح من الأشياء الأساسية حيث يتم إعداد الخشاف بها، أو كسر الصيام ببعض أنواعها، وخلال هذا التقريرسنتعرف علي فوائد تناول القراصيا، وذلك وفقا لموقع " healthline".

فوائد القراصيا

أوضح التقرير أن القراصيا من الفواكه المجففة التي تحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية كالألياف والبوتاسيوم والمغنسيوم وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم، وهذا ما يجعل تناولها هام لجسمك.



القراصيا

وعن فوائدها لجسم الإنسان أشار التقريرإلي :

-الحد من الإصابة بالعسر الهضمي، حيث يحافظ تناولها علي صحة الجهاز الهضمي، ويحد من تعرضه لمشاكل صحية عديدة كالامساك أو الاسهال أو الانتفاخ أو الغازات.

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-يرجع احتوائها علي نسبة عالية من الألياف إلي جعلها من الفواكه المجففة التي تعمل علي فقدان الوزن الزائد، والحصول علي جسم مثالي، فهي من الأطعمة التي تزيد من شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة.



فوائد القراصيا

-تناولها يساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من ارتفاعه.

-تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه، ولذا يمكنك تناولها باستمرار للحفاظ نسبة ضغط الدم.

-الحفاظ علي صحة البشرة والجلد، فتناولها يمد الجسم بفيتامين "سي" الذي يقوم بانتاج الكولاجين في البشرة والجلد، وهذا ما يجعل تناوله يقلل من الخطوط الدقيقة للبشرة .