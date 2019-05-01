6 أسباب للإصابة بجرثومة المعدة.. ابتعد عن الضغوط النفسية

حذر الدكتور كريم علي، استشاري السموم الإكلينيكية في مصر، من خطورة الإصابة بجرثومة المعدة، مشددا على ضرورة إجراء تحليل الجرثومة في حالة الشعور بألم شديد أعلى البطن، أو صعوبة في البلع، وانتفاخ بالبطن وحرقان، والتجشؤ مصحوب برائحة كريهة، والإسهال، أو التقيؤ والغثيان، وتساقط الشعر.

وجرثومة المعدة ميكروب حلزوني يلتصق ويستوطن جدار المعدة، وهو سريع الحركة ونشط جدا، لذلك تلتهب المعدة بدخوله وتبدأ الأمراض تنتشر في المعدة، فالجرثومة تعد من أشرس الميكروبات التي تهاجم الجهاز الهضمي.

وتصيب جرثومة المعدة نحو 50% من الأشخاص في العالم، وتصل نسب الإصابة بها في مصر إلى 90% في الفئة العمرية فوق 40 عاما.





ونصح استشاري السموم الإكلينيكية بعدم تناول البهارات والمقليات والسكريات ومنتجات الألبان والشاي والقهوة والطماطم والخبز الأبيض والمشروبات الغازية أثناء علاج جرثومة المعدة، إذ تعمل هذه الأطعمة على تنشيطها.

وحذر من بعض الأمراض التي تسببها جرثومة المعدة، على رأسها: قرحة المعدة والإثنى عشر، والحموضة والحرقان، والتهاب جدار المعدة، ونزيف المعدة، مشيرا إلى أنها قد تسبب حال إهمال علاجها أوراما ليمفاوية أولية أو سرطان بالمعدة.





عن أهم أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، أوضح الدكتور كريم علي أنها متعددة، منها:

1- الوجبات السريعة والجاهزة خاصة السلطات، وكذلك العصائر من خارج المنزل.

2- المضادات الحيوية والمسكنات لفترة طويلة.

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3- السكريات والمشروبات الغازية، حيث يعمل السكر على تغذية الجرثومة.

4- الأطعمة المصنعة والمقلية.





5- العصبية والضغوط النفسية، إذ يساعدان على انتشار الجرثومة.



6- التدخين.





عن علاج جرثومة المعدة، أوضح استشاري السموم الإكلينيكية أنه نوعان: الأول الكيميائي (العقاقير)، ويعتمد على علاج ثلاثي يتكون من مثبطات البرتون مثل البنتوبرازول أو الأمبوبرازول مع الكلاريثروميسين والأموكسسلين.

وأضاف أن النوع الثاني طبيعيا عبارة عن بعض الأطعمة التي تقاوم الجرثومة، مؤكدا أن الثوم من الأطعمة القاتلة للجرثومة وكذلك العسل الأبيض، والزبادي، وخل التفاح، والكركم واللبان الدكر، والزعتر والبابونج والرمان والقرفة، وزيت الزيتون.





