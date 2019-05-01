شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم الحمراء أم الأسماك..أيهما الأفضل لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثيرمن الجدل حول فوائد الأسماك وقيمتها الغذائية وأنها أكثر فائدة من اللحوم الحمراء، فى حين يعتقد البعض العكس وأن اللحوم أكثر فائدة، فلا يوجد شيئاً يمكن الاتفاق عليه، ولكن ما يجب عليك عمله هو أن تتناول كل أنواع الأطعمة باعتدال، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن للحوم الحمراء والأسماك التأثير على صحتك بمرور الوقت، بحسب ما ذكر موقع "Bustle".

ويشير خبراء الصحة إلى أن اللحوم الحمراء تحتوى على كمية كبيرة من الدهون المشبعة وغير المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم وتساهم في أمراض القلب.

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إلى الأسماك على أنها الخيار الأكثر صحة، وذلك بفضل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب والعين والدماغ، ولكن حتى بعض أنواع الأسماك يمكن أن يكون لها سلبيات.

إذا كنت ترغب في تناول هذه الأطعمة وتحافظ على صحتك، يقترح الخبراء الالتزام ببعض الإرشادات، بالنسبة للحم الأحمر يمكن تناوله مرة واحدة في الأسبوع، كحد أقصى ، وتناول السمك على الأقل مرتين في الأسبوع.



فوائد اللحوم الحمراء

وإليكم تأثيراللحوم الحمراء و السمك على جسمك...

اللحوم الحمراء يمكن أن تساعد في علاج فقر الدم

إذا كنت تعاني من فقر الدم أو نقص الحديد ، فقد يكون اللحم الأحمر هو ما يحتاجه جسمك، فاللحوم الحمراء هي مصدر جيد للمغذيات الدقيقة الأساسية بما في ذلك الحديد والزنك وفيتامين B12، كما يحتوى اللحم الأحمر على حديد الهيم ، والذي يتوفر فى اللحوم أكثر من الخضروات.

والأطعمة الأخرى، بما في ذلك الأسماك، تحتوي على حديد الهيم، ولكن اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري، لديها أعلى مستوى من الحديد لكل وجبة.



فوائد السمك

الأسماك جيدة لدماغك

الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة الدماغ، ومع ذلك، من الممكن دائمًا الحصول على أوميجا 3 من مصادر أخرى، بما في ذلك النباتات واللحوم الحمراء من الأبقار، لكن الأسماك "الدهنية"، مثل سمك السلمون والماكريل والسردين وسمك القد، تحتوي على أعلى المستويات من الأوميجا 3، وتوفرأكبر قدرمن الفوائد لعقلك.

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اللحوم الحمراء تحتوي على الدهون المشبعة

اللحوم الحمراء تحتوي على دهون مشبعة أكثر من أي شكل آخر من أنواع اللحوم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحتك بمرور الوقت، إذا كنت تتناولها كثيرًا، حيث أن تناول كميات ثابتة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يسهم في ارتفاع مستويات LDL (الكوليسترول السئ)، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين.



اللحوم

بعض الأسماك تحتوي على الزئبق الضار للصحة

قد ترغب في تجنب تناول كميات أكبر من أنواع معينة من الأسماك - مثل سمك أبو سيف وسمك القرميد - حيث من المحتمل أن تحتوي هذه الأنواع على مستويات عالية من الزئبق، مما قد يكون ضارًا بصحتك إذا كنت تتناولها بشكل منتظم.

تناول الكثير من الأسماك يمكن أن يشكل مخاطر صحية سلبية لأن مستويات الزئبق يمكن أن تتراكم في الدم، ولكن لا يزال من الآمن تناول بعض الوجبات من الأسماك ، مثل سمك الرنجة أو السلمون، خاصة وأن الفوائد الصحية تفوق المخاطر.

اللحوم الحمراء قد تزيد من خطر الاصابة بالسرطان

اللحوم الحمراء المعالجة والمعلبة والمحفوظة من مسببات السرطان من الدرجة الأولى المعروف بأنها تسبب سرطان القولون والمستقيم.

ووفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن تناول أكثر من 18 أونصة من اللحوم الحمراء أسبوعيًا يزيد من خطر إصابتك، حيث ثبت أنه يتسبب في تلف بطانة الأمعاء، ترتفع مخاطرك أيضًا إذا طبخت اللحوم في درجات حرارة مرتفعة ، نظرًا لأن الأطعمة المتفحمة تحتوي على مركبات مسببة للسرطان.

الأسماك قد تحسن مزاجك

الأوميجا 3 فى الأسماك يمكن أن ترفع الحالة المزاجية، والأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

تناول الأسماك يقلل الالتهاب

تناول الأسماك، مثل سمك السلمون ، يقلل الالتهاب بسبب التركيز العالي فيها للأوميجا 3.