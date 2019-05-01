مساهمات مبادرة استئصال شلل الأطفال العالمية تنطلق من الإمارات

تستضيف الإمارات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، الإعلان عن المساهمات الدولية لدعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وذلك على هامش الدورة الثانية لمنتدى "بلوغ آخر ميل" الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعد أبرز الداعمين لبرنامج استئصال شلل الأطفال.

وأطلقت المبادرة، الأربعاء، استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023، للتغلب على العوائق الأخيرة التي تقف أمام القضاء على المرض بشكل نهائي.

يذكر أن الدورة تعقد كل عامين في أبوظبي بمشاركة قادة قطاع الصحة العالمي، وتسعى إلى مواجهة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وتركز الخطة الجديدة على مواجهة أبرز العراقيل التي تقف أمام الجهود الرامية إلى القضاء على عدوى الفيروس المسببة للمرض في المستقبل القريب، وتوحيد الموارد المتاحة ودمجها في برنامج مكافحة شلل الأطفال ضمن برامج الصحة والتنمية على مستوى العالم، وتحقيق الهدف الرامي إلى القضاء على هذا المرض بشكل نهائي.

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وتقدّم الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2019-2023 حلولاً مبتكرة، حيث تتضمن تأسيس مركز إقليمي في العاصمة الأردنية عمّان لتعزيز عملية تنسيق الدعم في أفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى تكوين فرق استجابة سريعة دائمة لتسريع قدرة البرنامج على الاستجابة لحالات تفشّي المرض.

وسيعمل البرنامج على تحسين نطاق برامج التلقيح ودعم الاحتياجات الأساسية لعمليات التنمية عبر تعزيز أواصر التعاون مع شركاء حملات التلقيح مثل منظمة التحالف العالمي للقاح والتحصين Gavi والمؤسسات الإنسانية ومجتمعات الاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتطلب هذه الاستراتيجية ميزانية تبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي، وتقوم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بجمع 3.27 مليار دولار أمريكي منها.

وستناقش جمعية منظمة الصحة العالمية 2019 المقرر انعقادها في جنيف بسويسرا ابتداءً من 20 مايو/ أيار، استراتيجية المرحلة الأخيرة.