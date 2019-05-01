10 نصائح لتجنب زيادة الوزن في الصيف

مخاطر الإفراط في تناول السكر الأبيض كثيرة، على رأسها الإصابة بالسمنة ومرض السكري، لذا من المهم تناول سكر طبيعي خاصة مع قدوم فصل الصيف ولجوء كثيرين للمشروبات الغازية والعصائر، متجاهلين آثارها السيئة على الصحة.

ونصحت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة في مصر، بتحلية المشروبات بالعسل والابتعاد عن السكر نهائيا، قائلة: "رغم أن العسل يعطي كمية أكبر من السعرات عن السكر، لكن يمكن استخدام كمية قليلة منه للتحلية".





وأوضحت حسين، لـ"العين الإخبارية"، أن عسل النحل يحتوي على مضادات للأكسدة تحمي الجسم من الأمراض، لذلك يفضل استخدامه بدلاً من السكر؛ للاستفادة بفوائده وتجنب السمنة.

وقالت: "يجب الاعتماد على المصادر الطبيعية للسكر، والموجودة في الفاكهة والألبان والشوكولاتة وسكر جوز الهند وبعض الأطعمة، إذ تتمتع بنسبة منخفضة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات".

لتجنب زيادة الوزن في الصيف، نصحت استشاري التغذية العلاجية بالآتي:





1- اتباع نظام غذائي صحي.

2- شرب الماء باستمرار.

3- ممارسة الرياضة بشكل دوري.

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4- الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

5- تنظيم الوقت وساعات النوم.

6- تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات للحصول على السكر من مصدره الطبيعي.





7- الابتعاد عن التدخين.

8- تحديد مواعيد ثابتة للوجبات الرئيسية.

9- الابتعاد عن العصائر المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية.

10- تناول المشروبات المساعدة على حرق الدهون مثل الشاي الأخضر والزنجبيل.



