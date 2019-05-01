القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصائح للوقاية من الصداع خلال رمضان
نصحت وزارة الصحة السعودية باتباع عدد من الإرشادات خلال شهر رمضان المبارك للوقاية من أعراض الصداع.
وفقا لما نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" ضمن حملة #صم_بصحة، فإنه يجب تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام، فيما يجب اتباع نظام غذائي صحي، وشرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وخاطبت الوزارة المدخنين بأنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي للسجائر، محذرة من أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.
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