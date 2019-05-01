تعرف على أعراض التعرض لذبحة صدرية

قال د. ضياء حسني، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، أن الذبحة الصدرية من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، وتعرض حياة الشخص للخطر والتي من الممكن أنَّ تسبب حالة وفاه إذا لم يتم التعامل معاها بشكلٍ سريع، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لتعرض الشخص لضغوط نفسية وعصبية، وهي ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، وعدم حصولها على كميات الأكسجين التي تحتاجها.

وأضاف حسني، أنَّ أبرز علامات الإصابة بالذبحة الصدرية، الشعور بألم شديد في الصدر، وعدم القدرة علي التنفس بشكل سليم، ويطلب هذا الأمر الذهاب المباشر للطبيب للاطمئنان على الحالة وتجنب حدوث أي مضاعفات متوقعة.

وأشار إلى اختلاف أعراض الذبحة الصدرية من مريض لأخر من خلال شعور المريض بوجود آلام في منتصف الصدر، عوضًا عن أن مريض السكري لا يشعر بذلك الألم مما يعرض حياته للخطر.

قد يهمك أيضا:أطباء ألمانيا يُطالبون بمزيد من الدعم لمواجهة موت القلب

"النظام الغذائي" يُساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية