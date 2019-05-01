استشاري جراحات السمنة يؤكد زيادة الأداء الجنسي مرهون بإنقاص الوزن الزائد

قال استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة د.هشام عبد الله، إن السمنة المفرطة تقلل من جودة الأداء الجنسي وتشعر الرجل بحالة من الإرهاق، بشكل سريع عند بذل القليل من المجهود.

وكشف عبد الله، أن الدهون وخاصة دهون البطن والأرداف والخصر، تقلل من تدفق الدم لسائر الأعضاء التناسلية، ما يضعف القدرة الجنسية؛ وبالتالي يحد من الأداء، مشيرا إلى أن الخصيتين والعضو الذكري يحتاجان إلى ضخ دماء بشكل جيد، حتى يتمكنا من أداء وظيفتها وإنتاج حيوان منوي قوي يستطيع تخصيب البويضة وهو ما تحد البدانة منه وتؤثر على القدرة الإنجابية.

ونوه د.هشام عبد الله، إلى أن السمنة المفرطة والدهون يصعب معهما التنفس بشكل مريح والقدرة على بذل المجهود، كما أن زيادة الوزن تؤثر بشكل مباشر.

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